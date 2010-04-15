Нефтетрейдеры снизили цены на бензин и дизтопливо

Нефтетрейдеры выполнили требования Антимонопольного комитета Украины (АМК) и снизили цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

Согласно сообщению, АМК закрыл дело, возбужденное в марте т.г. по признакам антиконкурентных согласованных действий участников рынка нефтепродуктов. Такое решение было принято единогласно на сегодняшнем заседании комитета при участии полномочных представителей нефтяных компаний.

Также сообщается, что нефтетрейдеры выполнили выдвинутые комитетом требования и снизили цены на бензины и дизельное топливо в среднем на 10-17 коп. за литр. Наличие подешевевшего топлива на АЗС подтверждается информацией экспертно-аналитической группы Министерства топлива и энергетики, экспертами рынка и территориальными отделениями комитета.

При этом в АМК добавили, что на протяжении последних месяцев сохраняется тенденция постепенного роста мировых цен на нефть и нефтепродукты, что сказывается на ценовой ситуации на внутреннем рынке. В этой связи нефтетрейдеры предупреждены о необходимости соблюдения принципов обоснованного ценообразования.

Как сообщал УНИАН, в связи с повышением цен на топливо в конце марта т.г. Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела по признакам нарушения нефтетрейдерами конкурентного законодательства.

25 марта т.г. АМК выдвинул к 15 крупнейшим участникам рынка обязательные для рассмотрения требования снизить цены на топливо до экономически обоснованного уровня. Эти требования касались ООО «ТНК-ВР Коммерс», ООО СП «Кершер», ПАТ «Концерн «Галнафтогаз», ООО «УТН-восток», ООО «Вик Ойл», АО «Укртатнафта», ООО «Континент Нафто Трейд», ООО «Альянс Холдинг», ООО «НК «Альфа-Нафта», ПИИ «Лукойл-Украина», ОАО «Укрнафта», ОАО «Запорожнафтопродукт», ООО «Веста-Сервис», ООО «МС Ойл Кард» и ООО «Транспетролиум».