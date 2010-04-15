«Газпром сбыт Украина» поставила 2,1 млрд. куб. м газа

Дочерняя компания ОАО «Газпром» – ООО «Газпром сбыт Украина» в 2009 году поставила украинским промышленным потребителям 2,1 млрд. куб. м газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе украинско-российского делового форума в Киеве генеральный директор ООО «Газпром сбыт Украина» Анатолий ПОДМЫШАЛЬСКИЙ .

При этом он отметил, что в 2010 году компания планирует поставить украинским промышленным потребителям 3-3,5 млрд. куб. м газа.

Также А.ПОДМЫШАЛЬСКИЙ отметил, что компания подала заявку в Национальную комиссию регулирования электроэнергетики (НКРЭ) на получение лицензии на поставку газа в объеме 7,5 млрд. куб. м газа в год.

Как сообщал УНИАН, вопрос выдачи лицензии ООО «Газпром сбыт Украина» на поставку газа по нерегулируемому тарифу НКРЭ рассмотрит на открытом заседании 23 апреля т.г.

Ранее, в апреле 2009 года, НКРЭ выдала ООО «Газпром сбыт Украина» лицензию с годовым объемом поставки 7,5 млрд. куб. м газа сроком на 1 год.

В ноябре 2009 года «Газпром сбыт Украина» подписала с НАК «Нафтогаз Украины» договор купли-продажи природного газа в 2010 году. В соответствии с условиями договора, «Газпром сбыт Украина» в 2010 году приобретет у «Нафтогаза» для последующей реализации предприятиям Украины природный газ в объеме, не превышающем 25% от общего объема импортного природного газа, предназначенного для промышленных потребителей Украины.

Справка УНИАН. ООО «Газпром сбыт Украина» – дочерняя компания ОАО «Газпром», созданная для работы на украинском рынке во исполнение Соглашения об урегулировании отношений в газовой сфере между Украиной и Российской Федерацией. Компания располагает действующей лицензией на поставку природного газа по нерегулируемому тарифу.