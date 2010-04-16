Цены на нефть в Нью-Йорке снизились

Цены на нефть на мировых рынках в четверг, 15 апреля, изменились разнонаправленно на фоне новых данных об экономической ситуации в США, в частности, о темпах роста промышленного производства, сообщает РИА Новости

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil упала на 33 цента - до 85,51 доллара за баррель.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 1,02 доллара - до 87,17 доллара за баррель.