Цены на нефть в Нью-Йорке снизились
08:00, 16 апреля 2010Энергетика
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Лондоне - повысились
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil упала на 33 цента - до 85,51 доллара за баррель.
Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 1,02 доллара - до 87,17 доллара за баррель.
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