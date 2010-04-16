Медведев: Газовые вопросы обсудим с Януковичем на следующей неделе

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ на следующей неделе на внеочередной встрече с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ обсудит двустороннее сотрудничество, в том числе в газовой сфере.

Об этом он сказал журналистам в Бразилии, передает РИА «Новости».

"Буквально на следующей неделе мы планируем внеплановую встречу, внеочередную встречу с Президентом ЯНУКОВИЧЕМ на территории Украины", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что вопросы по газу у России и Украины урегулированы, другое дело, что украинские партнеры считают эти цены для нынешней ситуации в Украине тяжелыми.

"Это вопрос, который обсуждается. Это не закрытая тема, я с самого начала сказал Президенту Украины, что мы готовы это делать. Но обсуждаются и другие вопросы - именно в силу того, что мы интенсифицировали наши контакты", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

"Я надеюсь, что мы продолжим обсуждение всех вопросов, включая и вопрос обеспечения безопасности, развитие торгово-экономических отношений, гуманитарные вопросы, и сделаем это не только в мае, в ходе предстоящего визита Президента России в Украину, но, может быть, и раньше", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он согласился, что в последнее время у России и Украины очень много контактов. "Соскучились, знаете ли. И мне кажется, это неплохо. Я и моему коллеге - Президенту В.ЯНУКОВИЧУ сказал, что встреча в Вашингтоне тоже очень важна: нам надо чаще общаться", - считает глава Российского государства.

В.ЯНУКОВИЧ и Д.МЕДВЕДЕВ за последние два месяца встречались несколько раз, последний - в рамках саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне 12-13 апреля. Также запланирован визит Д.МЕДВЕДЕВА в Киев 17 мая.