Дешевеющая нефть утянет вниз котировки акций

Торги акциями российских компаний в пятницу могут открыться умеренным снижением индексов из-за падения нефтяных котировок и внешнего негатива, идущего с азиатских площадок, прокомментировали ситуацию РИА Новости аналитики.

Стоимость фьючерса на нефть снижается на 0,7% до 84,9 доллара за баррель. Негативная динамика наблюдается и в стоимости металлов, изменение цен не превышает 1%.

Распродажи могут наблюдаться в акциях сырьевых компаний, которые торговались хуже рынка на вечерней сессии в четверг на RTS Standard. "В частности, ожидаю продажи в бумагах "ЛУКОЙЛа" и ГМК "Норникель". Ближайшими поддержками для этих акций являются уровни 1750 рублей и 5675 рублей соответственно", - написала аналитик компании "Атон" Наталья Лесина.

"Позитивным фактором является то, что внутри дня индексы рынка США подрастали и обновили максимумы года, несмотря на неоднозначную статистику по американской экономике, оглашенную в четверг (в частности, хуже ожиданий оказались данные по рынку труда). Индекс Dow Jones закрылся на верхней границе восходящего канала, что способствует формированию коррекционных настроений", - полагает Лесина.

Индекс ММВБ в ходе сегодняшней торговой сессии может протестировать поддержку в районе 1490-1500 пунктов, считают аналитики компании "Атон".

В пятницу будут опубликованы данные по рынку недвижимости в США (16.30 мск) и индекс настроения потребителей (17.55 мск). Кроме того, свои финансовые результаты за первый квартал текущего года опубликуют Bank of America и General Electric до открытия торгов в США.

Сбербанк и ВТБ - крупнейшие российские банки - закрывают в пятницу реестры акционеров, готовясь к проведению годовых собраний, назначенных в обоих случаях на 4 июня.

На вечерней сессии на RTS Standard привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка торговались разнонаправленно: обыкновенные последовали за общими негативными настроениями, а привилегированные закрылись в 0,5%-ном плюсе.

В минувший четверг большинство акций на российских площадках торговались на отрицательной территории. Однако в конце дня индексам удалось выйти в плюс. Индекс ММВБ повысился на 0,28 %, а индекс РТС прибавил в весе 0,17%. Этот скромный рост состоялся благодаря спросу в акциях "Газпрома", ММК и "ЛУКОЙЛа", которые прибавили в весе от 1% до 2%. При этом более 4% потеряли в весе акции "Интер РАО" и ОГК-1.