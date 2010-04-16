Словакия готова принять участие в модернизации украинской ГТС

Словакия готова принять участие в реализации проекта по модернизации украинской газотранспортной системы.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом заявил министр иностранных дел Словацкой Республики Мирослав ЛАЙЧАК во время встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

«Модернизация газотранспортной системы чрезвычайно интересна нашей стране как участнице транзита газа», - отметил М.ЛАЙЧАК в ответ на предложение Н.АЗАРОВА относительно участия на паритетных условиях Украины, России и Европейского Союза в модернизации украинской ГТС.

Н.АЗАРОВ сообщил, что эта тема обсуждалась во время его встречи с главой Российской Федерации. «Мы предлагаем на паритетных условиях модернизировать ГТС, повысить ее экономическую эффективность, сделать прокачку более дешевой и увеличить скорость прокачки газа, таким образом увеличив пропускную способность до 200 млрд. куб. м.», - сказал глава украинского правительства.

По словам М.ЛАЙЧАКА, такой проект имеет поддержку, поскольку и Словакия, и Украина как страны-транзитеры заинтересованы в стабильной эксплуатации действующих газовых систем.

Как сообщал УНИАН, в марте 2009 года Украина подписала с Евросоюзом по итогам международной конференции в Брюсселе совместную декларацию относительно модернизации ГТС, рассчитывая на миллиарды евро инвестиций и обещая создать "прозрачный" газовый рынок. Позже и Украина, и ЕС заявили, что хотят видеть в этом проекте Россию.

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН в конце марта 2010 года по итогам встречи со своим украинским коллегой Н.АЗАРОВЫМ заявил, что Россия положительно относится к идее создания консорциума для модернизации ГТС Украины и готова вкладывать средства.

В антикризисной программе Кабмина указано, что правительство считает одним из основных заданий в области энергообеспечения модернизацию ГТС.

Справка УНИАН. ГТС Украины протяжностью 37,5 тыс. км включает 71 компрессорную станцию и 13 подземных газовых хранилищ общим объемом 32 млрд. куб. г. Пропускная способность системы в европейские страны составляет 141 млрд. куб. м газа в год.