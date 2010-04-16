Украина сократила производство бензина на 13%

Украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в январе-марте 2010 года сократили производство автомобильного бензина на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 0,660 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, производство дизельного топлива в Украине в январе-марте т.г. сократилось на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 0,825 млн. тонн.

Также в сообщении сказано, что производство топочного мазута в Украине в январе-марте т.г. увеличилось на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 0,719 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году украинские НПЗ увеличили производство автомобильного бензина на 0,8% по сравнению с 2008 годом – до 3,257 млн. тонн. Производство дизельного топлива увеличилось на 6,8% – до 3,909 млн. тонн, топочного мазута – на 5,6%, до 2,569 млн. тонн.

В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Три НПЗ, включая Одесский НПЗ («ЛУКОЙЛ»), Лисичанский (ТНК-ВР) и Кременчугский («Нафтогаз Украины»), по данным Антимонопольного комитета Украины, контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.