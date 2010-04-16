Правительства России и Украины одобрили газовые договоренности

Правительства Российской Федерации и Украины одобрили договоренности, достигнутые между "Газпромом" и его украинскими партнерами в газовой сфере, в том числе по ценовым параметрам.

Об этом сообщил российским информагентствам представитель пресс-службы правительства РФ, передает РИА "Новости".

По его словам, согласованные решения основаны на предложениях, сделанных России Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

"Достигнутые договоренности по цене должны быть оформлены соответствующим постановлением правительства... Председатель правительства Владимир ПУТИН дал указание подготовить проект постановления уже в ближайшее время", - сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что переговоры между российской и украинской сторонами по вопросу сотрудничества в газовой сфере проходили в пятницу.

"Результаты переговоров доложены председателю правительства Российской Федерации", - отметили в пресс-службе.

В свою очередь "Газпром" сообщил, что в его центральном офисе в Москве состоялась рабочая встреча председателя правления российского холдинга Алексея МИЛЛЕРА и министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО.

"Стороны обсудили актуальные вопросы, связанные с выполнением долгосрочных контрактов на поставку российского газа и транзит газа по территории Украины", - сообщила пресс-служба "Газпрома".

Напомним, В.ЯНУКОВИЧ в начале апреля поручил премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ вместе с руководителями ТЭК подготовить предложения для России по поводу снижения цены на газ для страны.

Украина в первом квартале 2010 года платила за российский газ 305 долл. за тыс. кубометров, со второго квартала цена должна вырасти до 320-330 долл. Украина считает цену несправедливой и предлагает РФ ее пересмотреть.

Глава украинского правительства говорил, что Украина суммарно просит скидку на газ в размере 4 млрд. долл. в год. При этом Н.АЗАРОВ пояснял, что поскольку цены могут быть пересмотрены только со второго квартала, российская сторона может недосчитаться в 2010 году 3 млрд. долл. по поставкам газа.

По его словам, для компенсации этих потерь России будут предложены другие выгодные проекты. Официально предлагавшийся украинской стороной уровень цен на газ не назывался, однако в российских СМИ со ссылкой на источники проходила информация, что это 260 долл. за тыс. кубометров. В качестве возможных ответных уступок Украины назывались скидка на транзит российского газа в Европу, создание газотранспортного консорциума, сдача в аренду "Газпрому" подземных хранилищ газа.