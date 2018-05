Ноу-хау добрались до Украины: сланцевая труба как перспектива…

«Сланцевая» революция, которая последнее время сотрясает мир, докатилась до Украины. Как пишут СМИ, Французская Total – четвертая по объему в мире нефтегазовая компания после Royal Dutch Shell, BP и ExxonMobil, подписала соглашение с Eurogas в плане оценки запасов сланцевого газа в Западной Украине. Согласно прогнозам экспертов, при наличии соответствующих инвестиций добыча может достичь 15-20 миллиардов кубометров газа в год - больше половины объема, который планируется закупить в России 2010 года.

По данным Минтопэнерго, себестоимость добычи сланцевого газа составляет 120-130 долларов за тысячу кубометров, тогда как цена купленной в России тысячи кубометров для промышленности на внутреннем рынке превышает 310 долларов.

***Eurogas Inc. - канадская компания, принадлежащая частным инвесторам. Кроме Канады, разрабатывает нефтегазовые месторождения в Тунисе, Испании и Польше. Владеет активами по добыче талька в Словакии и золота в США. В Украине создала на паритетных основах с одним из предпринимателей компанию "Еврогаз-Украина". EuroGas GmbH на 100% принадлежит британской McCallan Oil & Gas (UK) Ltd, в которой EuroGas, Inc. владеет 30% и опционом по увеличению своей доли до 100%.

С чего начинается...

Совершенно понятен интерес к украинским месторождениям в свете нынешних реформаций на газовом рынке. Постоянные катаклизмы с поставками «голубого топлива» не прошли даром. Мир занялся поиском замены природному газу (как и диверсификацией поставок), а если говорить точнее – спихиванием российской монополии с позиции лидера в этом сегменте рынка.

Сланцевый газ совершенно неожиданно продемонстрировал свою состоятельность. В прошлом году убытки Газпрома от снижения поставок в Европу составили порядка 22 миллиардов долларов, по сравнению с 2008 годом. Причем сокращение закупок состоялось на фоне насыщения рынка Европы сжиженным газом из Катара, который, в частности, гораздо дешевле российского. Он предназначался США, но Штаты вообще отказались от импорта газа. И все благодаря сланцевым разработкам. Вот вам и революция…

Да и не только желание попасть на пьедестал мирового лидера толкает страны на разработку технологических ноу-хау. Месторождения газа не бездонные. Их запасы стремительно исчерпываются. Так что в помощь политическим баталиям пришел здравый ум. Спрыгнуть с газовой иглы миру может и удастся, только этак лет через ндцать… А потребности растут, даже кризис не смог их удержать. Науке придется пораскинуть умишком, чтобы как можно скорее дать миру шанс к существованию.

Интересна в этой ситуации позиции России. Хоть США в прошлом году опередили ее и вышли на первое место в мире по общему объему добываемого газа, благодаря разработкам сланцевых месторождений, РФ не огорчена таким положением дел. В рамках «ядерного» саммита в Вашингтоне президент РФ Дмитрий Медведев убеждал в этом мир. "То, что наши американские партнеры обнаружили у себя новые газовые возможности, может быть, это неплохо, это будет побуждать нас к тому, что бы мы внимательнее относились к своим возможностям", - сказал президент РФ.

Другими словами, наша северная соседка нацелилась на глобальную модернизацию, чтобы отказаться от привязки к сырьевым ресурсам. Кстати, призадуматься есть над чем. В России на эти цели государством выделяются немалые средства - только на институты развития потрачен 1 трлн рублей в п.г., еще 250 млрд рублей ежегодно идет на научно-исследовательские работы. И наша задача - не дать снова и на много обойти себя, причем всем. Так не хочется плестись в хвосте. Конечно, для лидерства нам не хватит финансов, но в плане науки в Украине никогда не было скудно…

Сланцевый газ, действительно, является очень актуальной альтернативой природному. Но во всем есть свои но… Несмотря на свою относительную дешевизну, он может подтолкнуть потолок цен на трубопроводный газ и СПГ, а еще спровоцировать отвязку газовых цен от нефтяных и расширение спотового ценообразования.

Но мир это абсолютно не пугает. Разработки сланцевого газа на сегодня не единичный пример. Основное преимущество сланцевого газа — близость к рынкам сбыта. По предварительным оценкам, ресурсы сланцевого газа в мире составляют 200 трлн.м³. Сланцевый газ в Европе ищут не менее 40 компаний. Так, Shell PLC в 2009 году начала в Швеции бурение скважин для добычи сланцевого газа, которого ей хватит для полного самообеспечения на 10 лет.

Крупнейшая китайская нефтеперерабатывающая компания China Petroleum & Chemical Corp (Sinopec) и крупнейшая в Европе британская нефтяная компания BP проводят переговоры о совместной разведке и добыче сланцевого газа в Китае.

По экспертным оценкам, запасы сланцевого газа в Голландии сопоставимы с запасами гигантского газового месторождения Гронинген в этой стране.

На Балтийском побережье Польши запасы сланцевого газа составляют 12 трлн. кубометров. Европейские запасы сланцевого газа составляют 35 трлн. куб. м.

А у нас в Карпатах газ...

Остается выяснить, а что у нас? В Украине данные о запасах сланцевого газа практически отсутствуют. Известно, что они в основном сосредоточены на территории украинской части Карпат. Общие геологические запасы менилитовых сланцев оцениваются в 520 млрд. тонн.

***На территории четырех областей западного региона обнаружено несколько месторождений, пригодных для разработки открытым способом: во Львовской области — пять, Ивано-Франковской — шесть, Закарпатской — два, Черновицкой области — одно месторождение.

Современные технологии сжигания топлива и преобразования энергии позволяют использовать горючие менилитовые сланцы Карпат в качестве топлива для небольших (от 10 до 100 МВт) тепловых электростанций. КПД таких мини-ТЭС составляет до 50—55%. Тепловая схема мини-ТЭС, использующих паросиловые энергетические установки с бинарным циклом преобразования энергии, позволяет таким энергетическим установкам работать в маневренном режиме, покрывая неравномерность графика электрических нагрузок региона. Эти установки, способные работать на местном твердом топливе, являются альтернативой маневровым энергетическим установкам, работающим на природном газе. Освоение огромных запасов горючих сланцев существенно облегчит решение многих вопросов, которые поставили перед топливно-энергетическим комплексом страны новые рыночные условия работы.

Ряд экспертов предрекают сланцевому буму в скором времени затишье, причем надолго. Якобы очень дорого стоят разработки, скважины требуют постоянного обновления, да и сам газ залегает слишком глубоко.

Народный депутат (БЮТ), министр оппозиционного правительства Александр Гудыма считает использование сланцевого газа революционным стремлением, которое может существенно сократить монополию российского Газпрома не только в Украине, но и ЕС. Между тем, он сдержан в оценке, когда планы могут быть реализованы.

«Опыт промышленных разработок сланцевого газа есть лишь в США. Заявления о разведанных в Польше больших залежах сланцевого газа являются интересными, но, к сожалению, далекими от практического использования. Технологии - нетрадиционные, дорогие. Можно говорить о какой-то перспективе, но никто не может сказать, особенно с учетом мирового экономического кризиса, когда это (масштабные разработки – ред.) начнется. В связи с тем, что у нас фактически единый угольный бассейн - и польский и украинский - можно допустить, что в Украине тоже есть залежи сланцевого газа. Но пока никто не подтвердил и не опроверг это».

Выходит, энциклопедические данные можно подвергнуть сомнению... Когда же ученые подтвердят или опровергнут наличие в Украине сланцевого газа. В период бума нам это не интересно, только Total любопытно?..

В данном вопросе напрягает интеллектуальная помощь из вне, которая чревата зачастую последствиями, причем не лучшими. Скорее всего, выбора нет – либо мы начнем финансировать на должном уровне науку, от которой на сегодняшний день все зависит, а не от кошельков распоясавшихся олигархов, а уже «по осени посчитаем цыплят», либо, как говорится, скупой платит дважды. Но это, если есть чем платить…

Как же можно заниматься новейшими разработками, которые не только принесут миллиарды в казну, но и помогут сохранить суверенитет страны, если в 2009 году расходы общего фонда бюджета на науку предусматривались в размере 3,26 млрд. грн., что составляет 0,31% ВВП! Причем объем средств значительно меньший, чем в 2008 году и в относительных, и в абсолютных цифрах – идем на убывание. Кстати, в презентованной правительством программе социально-экономического развития Украины на 2010 год (согласно которой расписывается бюджет) нет ни слова о сланцевом газе?..

В целом, о науке, которая в нашем вопросе играет "первую скрипку", никто не может сказать лучше, чем Президент Национальной академии наук Украины Борис Евгеньевич Патон: «Уровень финансирования украинской науки и науки советской — величины несопоставимые. На советскую науку тратили много, очень много. Едва ли мы сможем достичь такого уровня финансирования. Когда после распада Союза финансирование науки сократилось в несколько раз, мы рассчитывали, что со временем капиталистические компании и олигархи повернутся лицом к науке, надеялись, что у них появится заинтересованность в помощи ученым. Но этого, к сожалению, не произошло. В стране появились богатые люди, но в отечественную науку они не спешат вкладывать деньги. Может быть, потому, что набивать карманы гораздо проще. Но мы ведь не просим давать деньги безвозвратно или что-то дарить. Отдача обязательно будет, наука всегда вернет затраченные на нее средства»...

Оксана Павловская (УНИАН)