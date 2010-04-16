Кабмин отмечает прогресс в пересмотре газового контракта с Россией

В правительстве Украины отмечают прогресс в согласовании позиций по пересмотру контракта на поставку газа в Украину.

Об этом говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, переданном агентству УНИАН.

В сообщении отмечается, что сегодня в Москве состоялась встреча министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО и председателя правления «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА в рамках подготовки рабочей поездки в Украину Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА и обсуждение украинско-российских отношений в сфере поставок и транспортировки газа.

«Встреча прошла конструктивно и содержательно. Зафиксирован определенный прогресс в согласовании позиций, подходов сторон к пересмотру газового контракта», - говорится в сообщении департамента Секретариата КМУ.

Исходя из хода и содержания переговоров, правительство Украины надеется, что на будущей неделе, после встречи Президентов Украины и РФ в Харькове 21 апреля, можно будет завершить согласованный обеими сторонами пересмотр условий КОНТРАКТА по поставкам природного газа в Украину.