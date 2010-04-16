Минтопэнерго не видит причин для роста цен на нефтепродукты

Министерство топлива и энергетики Украины не видит никаких основания для роста цен на нефтепродукты в Украине в ближайшее время.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сказал и.о. директора департамента газовой, нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности Минтопэнерго Константин БОРОДИН.

По словам К.БОРОДИНА, в течение последнего месяца цены на европейских рынках на товарные нефтепродукты колеблются в диапазоне не более 2%, фактически оставаясь стабильными.

При этом он добавил, что запасы нефтепродуктов на территории Украины являются значительными и соответствуют минимум 45-дневному потреблению.

«Укрепление гривни, происходящее в течение месяца, исключает все основания для роста стоимости нефтепродуктов из-за валютных колебаний», – добавил он.

Как подчеркнул К.БОРОДИН, Минтопэнерго считает распространяемые в прессе заявления экспертов и участников рынка о предстоящем росте цен на нефтепродукты не имеющими под собой оснований и преследующими другие цели, далекие от информирования населения о реальной ситуации на рынке нефтепродуктов.

Как сообщал УНИАН, на протяжении двух недель средние по Украине розничные цены на нефтепродукты остаются стабильными.