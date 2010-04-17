Мировые цены на нефть понизились

Цены на нефть на мировых рынках в пятницу понизились, сообщает агентство Рейтер.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов понизилась на 1,60 доллара - до 85,99 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 2,27 доллара - до 83,24 доллара за баррель.

Goldman Sachs Inc. основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основными направлениями деятельности банка, в финансовых кругах получившего название "Фирма", являются инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а таке управление активами и ценными бумагами.

В сентябре 2008 года Goldman Sachs оказался на грани кризиса, столкнувшись с острой нехваткой ликвидности. ФРС США, пытаясь поддержать один из ключевых национальных банков, разрешила Goldman Sachs изменить статус на банковскую холдинговую компанию.