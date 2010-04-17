Литвин: вопрос цены на газ должен быть абсолютно публичным

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что вопрос цены газа должен быть абсолютно публичным, чтобы в обществе не возникало недоразумений.

Об этом он заявил сегодня в интервью телеканалу "Рада".

По мнению В. ЛИТВИНА, нынешняя цена российского газа для Украины является "неподъемной", что "должно быть очевидным и понятным для всех, в том числе, в Верховной Раде".

По словам спикера, предыдущая власть и предыдущее правительство загнали страну в этом вопросе "в тупик".

Также В. ЛИТВИН считает, что решение украинско-российских проблем в газовой сфере возможно при условии системного развития отношений двух стран. «Мы не сможем решить газовый вопрос, если не выйдем на систему взаимоотношений с Россией. В чем-то мы должны выиграть, в чем-то – уступить, и так, очевидно, должна действовать и Россия. Но в целом обе страны должны выиграть», - заявил председатель ВР.

При этом он высказал мнение, что на некоторых направлениях в отношениях между двумя государствами произошли необратимые процессы, и восстановить доверие и сотрудничество на них будет очень трудно.