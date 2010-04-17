"Газпром" договорился с Украиной о новой цене на газ

Российское и украинское правительства одобрили договоренности, достигнутые "Газпромом" и его украинскими партнерами в газовой сфере, в том числе относительно цены. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России, сообщает k2kapital.

Сообщается, что согласованные решения основаны на предложениях, сделанных России президентом Украины Виктором Януковичем. При этом источник уточнил, что "достигнутые договоренности по цене должны быть оформлены соответствующим постановлением правительства".

Премьер-министр Владимир Путин поручил подготовить проект постановления уже в ближайшее время.

Вероятно, российская сторона согласилась снизить цену на свой газ для Украины. О размерах этого снижения пока не сообщается, также не известно, за счет чего "Газпром" планирует компенсировать выпадающие доходы. Ранее глава украинского правительства Николай Азаров заявил, что Украина нуждается в скидке на газ в размере $4 млрд в год.

Взамен Украина готова предложить "Газпрому" в аренду подземные хранилища газа на западе страны, контроль над которыми позволит "Газпрому" гарантировать бесперебойность поставок газа в Европу.

21 апреля в Харькове состоится встреча президентов Украины и России, на которой, возможно, будет озвучена новая цена на газ для Украины.