Цена на газ для Украины будет точно уменьшена

Заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК отмечает, что уже сегодня точно можно сказать о том, что Россия снизит цену на газ для нашей страны.

Об этом он заявил во время эфира на 5-ом канале.

"Цена будет ниже, цена будет такой, которая позволит украинской промышленности, украинскому хозяйству более гармонично, учитывая последствия кризиса, выйти из этой ситуации", - сказал он. В то же время, А.ГОНЧАРУК не уточнил о каком уровне уменьшения цены на газ может идти речь. По его словам, единственное что понятно, что цена не будет такой как она была несколько лет тому назад на уровне 50 дол. за тыс. куб. "Это тоже четко понятно", - сказал он. Что касается компенсаторов, то, по словам А.ГОНЧАРУКА, можно в известной степени прогнозировать, что это будет касаться вопроса более широкого привлечения российских компаний к сотрудничеству с украинскими компания не только в торговой, но и в инвестиционной сфере.

Отвечая на вопрос, может ли компенсатором служить пролонгация срока пребывания ЧФ РФ в Крыму, А.ГОНЧАРУК заметил, что если Россия поднимет этот вопрос, так он является предметом переговоров. "Относительно соответствующего решения по этому вопросу, то откровенно скажу, мне сложно прогнозировать, потому что все-таки есть соответствующее соглашение, есть соответствующие положения, которые в значительной степени ограничивают возможности в этом смысле», - добавил он.