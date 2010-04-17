Россия рассматривает возможность скидки по газу для Украины

РФ рассматривает возможность предоставления скидки Украине по газу, в том числе в обмен на участие в энергопроектах на Украине, заявил журналистам в субботу вице-премьер Игорь Сечин, сообщает РИА Новости

"Один из вопросов, который мы действительно обсуждаем, - это возможность предоставления скидок (Киеву по газу)", - сказал Сечин.

Отвечая на вопрос РИА Новости о том, в обмен на что Украине могут быть предоставлены скидки по цене на газ, Сечин отметил, что "как раз этот обмен украинская сторона и предлагает сделать". "У нас есть много интересов, в том числе в энергетике", - сказал вице-премьер РФ. Он пояснил, что, в частности, речь идет о таких сферах, как гидрогенерация на территории Украины, атомный комплекс "и еще много чего".

Вице-премьер отметил, что в настоящее время переговоры продолжаются. Во вторник, 20 апреля, в Москву в очередной раз приедет министр энергетики Украины. Говоря о постановлении правительства, касающемся переговоров России и Украины по вопросам энергетики, Игорь Сечин добавил, что его подготовка находится в завершающей стадии. "Параметры этого постановления сейчас проходят финальное обсуждение", - сказал Сечин, добавив, что "нужно немного подождать".