Цена газа должна быть привязана к стоимости нефти

Цена на природный газ должна быть привязана к стоимости нефти. Об этом, как сообщают информационные агентства АПС и ИТАР-ТАСС, заявил министр энергетики и шахт Алжира Шакиб Хелиль.

По его словам, в настоящее время цена на газ находится на уровне 13 долларов за миллион британских тепловых единиц /мера измерения в нефтегазовой промышленности - прим. ИТАР-ТАСС/, что в 6 раз меньше средней стоимости барреля нефти. "И это при условиях, что газ более удобен, менее вреден для окружающей среды и имеет ряд других преимуществ", - отметил министр.

"Со всех точек зрения, нет причин для того, чтобы цена на газ оставалась на нынешнем уровне", - подчеркнул он, добавив, что предстоящее в алжирском городе Оране заседание Форума стран-экспортеров газа обсудит вопрос "установления стоимости, которая была бы приемлемой как для экспортеров, так и для потребителей".