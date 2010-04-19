Китай выделил Венесуэле кредит на 20 млрд долл.

Венесуэла получила от Китая очередной кредит в размере $20 млрд, объявил президент страны Уго Чавес.

Выступая по национальному телевидению, Чавес заявил, что Каракас и Пекин «достигли договоренности о долгосрочном финансовом плане». «Китай нуждается в обеспечении своей энергетической безопасности, и мы готовы предоставить КНР всю нефть, которая ей требуется», - подчеркнул президент.

Одновременно стало известно, что в рамках данного плана Венесуэла и Китай создают совместное предприятие по добыче нефти на одном из участков знаменитой нефтяной провинции Ориноко на востоке Венесуэлы, передает ИТАР-ТАСС.