Грищенко: Украина получит от США установку для исследований

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заявляет, что в обмен на отказ от высокообогащенного урана украинские ученые получат от США уникальную установку для проведения высокотехнологичных научных исследований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал в программе «Большая политика с Евгением Киселевым».

«В рамках пакета договоренностей с США, достигли того, что мы не просто отдаем высокообогащенный уран, но и получаем самую современную уникальную установку для высокотехнологичных исследований, направленных в будущее», - сказал министр.

«С точки зрения научных работников, мы не просто выиграли, мы открыли им новую жизнь», - добавил министр.

Он сообщил, что отмеченную установку получит от США Харьковский научно-исследовательский институт.

Министр также сказал, что высокообогащенный уран будет передан России для переработки в слабообогащенный и будет возвращен в Украину для проведения исследований.

Министр отметил, что все попытки до сих пор найти эффективный способ, каким образом высокообогащенный уран может помочь решать глобальные или национальные проблемы энергетической безопасности не дали не только конкретных результатов, но и не открыли реальной перспективы.

«Директора всех трех институтов на всех заседаниях СНБО выступали за то, чтобы реализовать проект передачи высокообогащенного урана и получения в обмен такого же количества в изотопном измерении слабообогащенного урана, который нужен для их собственных целей», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Он также отметил, что сегодня возникла уникальная ситуация, когда люди, которые ничего не понимают в ядерной тематике, пытаются навязывать обществу мнение, что они знают лучше ученых, которые реально понимают в этом деле.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля в США Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с Президентом США Бараком ОБАМОЙ заявил, что Украина откажется от около 90 кг обогащенного урана, которого достаточно для создания ядерного оружия.

В совместном заявлении глав государств, которое было обнародовано по результатам встречи, отмечается, что Президент США Б.ОБАМА положительно оценивает решение Украины избавиться от всех запасов высокообогащенного урана в обмен на необходимую техническую и финансовую помощь в этом вопросе со стороны Соединенных Штатов.

Украинская оппозиция резко раскритиковала такое решение В.ЯНУКОВИЧА. Юлия ТИМОШЕНКО, в частности, заявила, что оно унижает Украину и украинских ученых, исключает страну из конкурентной среды, поскольку государство потеряет возможность осуществлять научные исследования в ядерной области.

Также Ю.ТИМОШЕНКО пообещала, что оппозиция разработает законопроект о запрещении вывоза высокообогащенного урана из Украины.