Украина рассчитывает получать компенсацию от «Газпрома»

Украинские власти намерены добиться от России подписания дополнения к контракту от 19 января 2009 года о гарантиях «Газпрома» относительно предоставления объемов газа для транзита не менее 110 млрд. кубометров в год, а также уточнения реальной цифры объема транзита газа на 2010 год.

Об этом говорится в документе «Актуальные вопросы для переговоров с российской стороной по внесению изменений в Контракт купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах и Контракт об объемах и условиях транзита газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 годы», текстом которого располагает газета «Зеркало недели» (№15 (795), 17 - 23 апреля 2010 г.).

Как сообщает издание, документ был подготовлен «Нафтогазом» и стал основой предложений, с которыми украинские переговорщики ездили в «Газпром».

Так в документе указывается, что на сегодняшний день контракт №ТКГУ не содержит штрафных санкций к «Газпрому» за невыполнение контрактных объемов по транзиту, что нарушает принцип паритетности обязательств сторон и снижает мотивацию для осуществления транзита через Украину при наличии других маршрутов транзита.

При этом, по мнению украинских властей, в случае нарушения «Газпромом» объемов подачи газа для транзита необходимо провести денежную компенсацию в пользу «Нафтогаза» на сумму упущенной выгоды и понесенных накладных расходов, а также выплату штрафных санкций.

В документе отмечается, что условия безусловного выполнения обязательств по поставке газа для транзита могут быть реализованы при использовании контракта по типу «вези или плати».