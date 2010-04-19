Бойко и Миллер продолжают обсуждать цену на газ

Сегодня в центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча председателя правления Алексея МИЛЛЕРА, министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО и председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгения БАКУЛИНА.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

В сообщении отмечается, что на встрече было продолжено рассмотрение взаимодействия сторон в рамках долгосрочных контрактов на поставку и транзит газа.

«В частности, обсуждались вопросы, связанные с ценовыми параметрами контракта купли-продажи российского газа», - сказано в сообщении.

Пресс-служба «Газпрома» не уточняет детали переговоров.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время Украина и Россия ведут переговоры о возможности пересмотра газовых контрактов от 19 января 2009 года с целью снижения цены на газ.

10 апреля премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина предлагает России снизить цену на газ до уровня, который позволит уменьшить годовую плату за него на 4 млрд. дол.

В тот же день глава правительства РФ Владимир ПУТИН после переговоров в Москве с Н.АЗАРОВЫМ сказал, что Украина подготовила «интересные» предложения в газовой сфере, которые готова рассматривать Российская Федерация.

13 апреля Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что российская сторона готова обсуждать новые предложения Киева относительно цены на газ.