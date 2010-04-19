Минтоп не возражает против приватизации генерирующих компаний

Министерство топлива и энергетики на данное время не возражает против приватизации находящихся в государственной собственности пакетов акций генерирующих компаний.

Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Фонда государственного имущества Юрий ЯКОВЛЕВ.

В то же время, по его словам, продажа генерирующих компаний сегодня запрещена Указом Президента и соответствующим решение Совета национальной безопасности и обороны. По словам Ю.ЯКОВЛЕВА, от отмены данных запретов зависит время возможной приватизации генерирующих компаний.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день в управлении НАК «Энергетическая компания Украины» находятся контрольные пакеты четырех генерирующих компании – «Донбасс-», «Запад-», «Центр-» и «Днепрэнерго»