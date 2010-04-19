«Нафтогаз» выбрал аудитором финотчетности «Легис-Аудит»

НАК «Нафтогаз Украины» выбрала аудитором финансовой отчетности, бухгалтерского и налогового учета ООО «Легис-Аудит» (Киев).

Об этом сказано в официальном сообщении компании об итогах торгов, обнародованном в «Вестнике госзакупок».

Согласно сообщению, договор на предоставление в 2010-2011 годах вышеуказанных услуг был подписан 31 марта т.г.

Стоимость договора - 5 млн. 792,688 тыс. грн.

Напомним, ООО «Легис-Аудит» уже проводила аудит отчетности НАК «Нафтогаз Украины» по украинским стандартам за 2008 год.

Аудит финотчетности НАК «Нафтогаз Украины» по международным стандартам выполняет компания Ernst&Young.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.