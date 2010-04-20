Мировые цены на нефть понизились
08:26, 20 апреля 2010Энергетика
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В Ноью-Йорке до 81,45 долл./барр.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 1,79 доллара - до 81,45 доллара за баррель.
Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов понизилась на 1,76 доллара - до 84,23 доллара за баррель, отмечает агентство.
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