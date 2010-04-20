Мировые цены на нефть понизились

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник, 19 апреля, значительно понизились на фоне продолжающейся ситуации с закрытием большинства аэропортов Европы из-за облака вулканического пепла, образовавшегося из-за извержения вулкана в Исландии, сообщает агентство Рейтер.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 1,79 доллара - до 81,45 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов понизилась на 1,76 доллара - до 84,23 доллара за баррель, отмечает агентство.