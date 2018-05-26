"Газовая ОПЕК" начала действовать: газ привяжут к нефти...

Цена газа теперь не только для Украины, но и для всего мира готовит бенефис. «Газовая ОПЕК» приступила к действиям, причем так долго откладываемый вопрос ценообразования в этой сфере таки идет по пути разрешения.

Основной тезис прошедшего в Оране (Алжир) заседания Форума стран-экспортеров газа - цена на голубое топливо должна быть привязана к стоимости нефти. В преддверии саммита три ведущих игрока – Россия, Алжир и Катар обсудили газовые вопросы за круглым столом. Как заявил министр энергетики и шахт Алжира Шакиб Хелиль, в настоящее время цена на газ находится на уровне 13 долларов за миллион британских тепловых единиц (мера измерения в нефтегазовой промышленности), что в 6 раз меньше средней стоимости барреля нефти. "И это при условиях, что газ более удобен, менее вреден для окружающей среды и имеет ряд других преимуществ", - отметил министр. "Со всех точек зрения, нет причин для того, чтобы цена на газ оставалась на нынешнем уровне", - подчеркнул он.

***В настоящее время цена газа в долгосрочных контрактах рассчитывается, исходя из стоимости корзины нефти и нефтепродуктов, таких как газойль и мазут, где цена на нефть составляет для европейского рынка 9-15%. Нефтяной паритет для газа составляет в настоящее время 16-17%, то есть газ примерно в шесть раз дешевле нефти.

Эксперты называют данный «газовый прорыв», как, впрочем, и создание «газовой ОПЕК», очередной победой России. Она уже неоднократно заявляла о необходимости «свести» в цене газ и нефть, но, предполагалось, что Катар ее вряд ли поддержит. Все вышло с точностью наоборот…

Действительно, газ, которому все активней ищут альтернативу, на мировом рынке в последнее время терпит фиаско. В 2009 году Россия впервые за 8 лет уступила первенство США в добыче газа. Кстати, не осталось незамеченным 16% сокращение производства Газпромом. Но основная причина – «сланцевый» бум в США.

По данным Международного энергетического агентства, до 2015 года избыток газа на рынке составит 200 млрд куб. м. Это, в свою очередь, неизбежно приведет к снижению цен. Хотя МЭА не исключает временности такой ситуации, но выводы настораживают, причем именно газовых монополистов, тех, кто живет за счет сырьевых ресурсов. Поэтому их желание подтянуть цену газа к стоимости барреля нефти вполне понятно. «Черное золото» в последнее время на подъеме мировой экономики стало идти вверх. К примеру, на сегодня, даже с учетом извержения вулкана в Исландии, когда небо часто «закрывают», баррель продолжает держаться у отметки 82 доллара.

Ряд экспертов считает, что в течение ближайших 5-10 лет газовые монополии лопнут как мыльные пузыри. Безусловно, потребность в газе сохранится, но картина будет другой - цены станет диктовать покупатель, а не производитель, как это происходит на сегодня.

По данному вопросу можно поспорить, но главное в ситуации другое. ФСЭГ чуть было не напугал всех своей плавной реформацией в «газовую ОПЕК», против чего ополчены и Европа, и США. Как известно, нефтяной картель вправе решать, сокращать добычу или нет. Будучи регулятором на рынке «черного золота», он является последней инстанцией в вопросе поставок на рынок и цен, конечно, согласно квотам.

***ФСЭГ объединяет 11 стран, производящих и экспортирующих природный газ - Алжир, Боливия, Экваториальная Гвинея, Египет, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, и Венесуэла. В декабре 2009 года генеральным секретарем форума стал российский представитель Леонид Бохановский.

Форум был основан в 2001 году в Тегеране, однако официальный статус получил в декабре 2008 года в Москве, где министры энергетики подписали межправительственное соглашение. После завершения процедуры ратификации документов пятью странами-подписантами (Россия, Тринидад и Тобаго, Ливия, Катар, Алжир), 1 октября 2009 года ФСЭГ стал международной организацией.

США и Евросоюз считают, что создание «газовой ОПЕК» поставит под угрозу энергетическую безопасность всего мира и позволит манипулировать ценами. Члены форума утверждают, что основная цель новой группы - наблюдение за рынком газа и проведение совместных исследований, и опровергают слухи о том, что намереваются контролировать цены.

Штаб-квартира Форума стран - экспортеров газа, который часто называют "газовой ОПЕК", размещен в столице Катара – Дохе. На роль столицы "газовой ОПЕК" также претендовали столица Ирана Тегеран и российский Санкт-Петербург. Сейчас Ангола рассматривает возможность вступления в «газовую ОПЕК».

И если бы заседание ФСЭГ в Оране приняло предложение Ш.Хелиля сократить объем добычи газа, чтобы поднять цены, то Форум стран-экспортеров газа стал бы газовым аналогом ОПЕК. Заявление алжирского министра выглядело следующим образом: он предупредил, что на мировом газовом рынке происходит кардинальное изменение в системе ценообразования. Страны-потребители все чаще отказываются от долгосрочных контрактов на поставки газа, цена которого определяется мировыми ценами на нефть. Вместо этого они закупают сейчас во все растущих объемах сжиженный газ на бурно развивающемся мировом спотовом рынке /немедленная поставка за наличные/, который отличается сейчас более низкими ценами. Это является следствием двух тенденций: падения потребления природного газа в мировой экономике в связи с нынешним кризисом и значительным увеличением в последние два года объемов производства в мире сжиженного газа.

Как ни странно, но данный вопрос не поддержали Россия и Катар. Стоит отметить, что в преддверии саммита глава Минэнерго РФ Сергей Шматко заявил, что считает невозможным принятие решения ФСЭГ о сокращении производства или поставок газа на мировые рынки. Свое мнение С.Шматко озвучил недвусмысленно: "Невозможно".

Между тем, газовые экспортеры не остались без резолюций. Они заявили о намерении привязать спотовые цены на газовом рынке по аналогии с нефтяным. Но как это будет осуществляться, пока без комментариев. На форуме принято решение сформировать и глобальный газовый банк данных Global Gas Initiative, и провести следующий газовый саммит в 2011 году, место проведения еще не определено.

Экспертам идея кажется странной. "Глобальный рост поставок газа оказывает давление на индексированные с учетом стоимости нефти контракты, и дела будут обстоять хуже в будущем по мере роста цен на нефть и увеличения поставок газа, - отмечают в компании Wood Mackenzie. - В Европе спотовые цены на поставку газа почти вдвое ниже цен, заложенных в долгосрочные контракты, таким образом, связь между ними практически отсутствует". В настоящее время, полагают в компании, европейские потребители пользуются относительной свободой в определении цен на фоне избыточного предложения. Однако по мере того, как спрос будет расти, поставщики смогут устанавливать цены без учета нефтяного паритета, не говоря уже об исторически сложившихся принципах индексирования.

Принимал участие в заседании форума и Газпром. Российский монополист считает, что текущие цены на газ действительно значительно ниже цен, эквивалентных объемам нефти. С привязкой к «черному золоту» согласился. Представители Газпрома заинтересовались предложением катарской стороны принять участие в проектах по добыче и сжижению природного газа в Катаре после 2014 года, когда мораторий на расширение добычи на Северном месторождении может быть снят.

Таким образом, форум прошел не безуспешно… Как видно, сдавать свои позиции «газовики» не собираются. По всей вероятности, цены будут расти, что «боком» может выйти и Украине в том числе. Идя на всевозможные уступки перед Россией для того, чтобы хоть немного сбить цену на газ, власти совершенно не смотрят в будущее. Все, что может предложить нам соседка, завтра не будет соответствовать реалиям. В конце концов, продавать будет нечего, пустых сегментов рынка для экспансии не останется, а идеи иссякнут. Тогда, по всей вероятности, власть перейдет к рекомендациям, что мы уже не однократно проходили. Нам посоветуют утеплять квартиры и менять окна, переходить на печное отопление, греть воду на углях… Ну, не ведомо, куда еще их понесет, знаю только одно - прежде, чем рекомендовать, нужно опробовать самому. В целом, все годы независимости нашему руководству следовало вкладывать в инновации и технологии, а не в собственные карманы - все бы выглядело сейчас иначе...

Жаль только одного, что нас не зовут ни в какую ОПЕК. Правда, и там есть квоты, а Украина, следуя менталитету, с ними обязательно прогорит…

Елена Быстрицкая (УНИАН)