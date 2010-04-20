Путин и Азаров дорабатывают в Москве "детали"

Премьер-министр России Владимир Путин и Украины Николай Азаров дорабатывают детали важных соглашений для подписания президентами 21 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинского премьера. "Наша поездка возникла в связи с необходимостью доработать дополнительные детали завтрашнего визита президента РФ Дмитрия Анатольевича Медведева в Харьков", - сказал Азаров на встрече с Путиным.

"Хотелось бы согласовать окончательные детали, чтобы была возможность у президентов завтра

подписать такие серьезные соглашения, над которыми мы вместе работали", - отметил Азаров. Украинский премьер-министр отметил, что на предыдущих рабочих встречах министров топлива и энергетики, а также министров иностранных дел удалось подойти к "формированию общей позиции". "Вместе с тем, остались детали", - заметил глава Кабинета министров Украины.

"Мы движемся вперед по наиболее чувствительным вопросам, что не может не радовать. Уверен, что сегодняшний Ваш визит тоже будет полезным... Надеюсь, что выйдем на какой-то позитив", - сказал со своей стороны Путин. Он добавил, что в рамках сегодняшних переговоров в расширенном составе удастся поговорить "по самым волнующим вопросам".

В переговорах с украинской стороны во встрече принимают участие глава МИД Константин Грищенко, министр топлива и энергетики Юрий Бойко, министр юстиции Александр Лавринович, руководитель аппарата правительства Александр Кушниренко и др.

С российской стороны участвуют вице-премьер РФ Игорь Сечин, курирующий ТЭК, глава МИД Сергей Лавров, посол РФ на Украине Михаил Зурабов, замруководителя аппарата правительства Юрий Ушаков, а также заместитель министра финансов Сергей Шаталов и глава "Газпрома" Алексей Миллер.