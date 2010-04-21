Мировые цены на нефть повысились

Цена на нефть во вторник 20 апреля выросла благодаря снижению опасений относительно дела Goldman Sachs, а также положительной динамике на фондовом рынке США, сообщает k2kapital.

По итогам торгов на NYMEX майские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подорожали на $2 до $83,45 за баррель. Июньские фьючерсы на поставку нефти марки WTI выросли на $0,72 до $83,85 за баррель. Нефть марки Brent на торгах в Лондоне выросла на $0,57 до $84,80 за баррель.

Июньские фьючерсы на поставку бензина подорожали на $0,0265 до $2,2809 за галлон. Майские фьючерсы на поставку природного газа выросли на $0,031 до $3,975 за миллион британских термических единиц.

Между тем, многие эксперты задаются вопросом, почему нефть стоит так дорого. Ведь за прошедший год цены на черное золото взлетели на 75%. При этом другие виды топлива не демонстрируют таких показателей. Например, стоимость природного газа изменилась лишь незначительно по сравнению с прошлогодним показателем.