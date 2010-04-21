Royal Dutch Shell: Мировой спрос на сжиженный газ удвоится

Мировой спрос на сжиженный газ удвоится к 2020 г и достигнет 4 трлн куб м. Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом заявил накануне исполнительный вице-президент англо-голландской компании Royal Dutch Shell Гай Оутен. Он выступил на крупной международной газовой конференции, которая проходит в алжирском городе Оран и продлится до 21 апреля.

Согласно расчетам Royal Dutch Shell, ежегодно мировой спрос на сжиженный газ будет увеличиться в ближайшие 10 лет на 25%. При этом в Евросоюзе и Норвегии произойдет падение объемов добычи газа, заметил Г.Оутен.