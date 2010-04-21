Тигипко: Газ для населения не подорожает

Если в ходе переговоров Президентам Украины и России удастся договориться о снижении цены на газ до 240 долл. за 1 тыс. кубометров или ниже, то отпадет необходимость повышения тарифов на газ для населения и коммунальных предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГПИКО.

«Если сегодня президенты договорятся о цене на газ ниже 240 долл. в среднем по году, то при такой цене на газ не нужно будет повышать тарифы для населения и коммунальных предприятий, если мы оставим программу НАК «Нафтогаз Украины» по инвестициям на таком же уровне», - сказал С.ТИГИПКО.

При этом он отметил, что если Украина решит увеличить объем газа собственной добычи, то тарифы для населения и коммунальных предприятий все же могут немного подняться.

«Если мы захотим увеличить объем добычи украинского газа, нам нужны будут дополнительные инвестиции и, возможно, немного надо будет поднимать тарифы для целевого направления этих денег на добычу газа», - сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономики Украины предлагает Кабинету министров отменить постановление правительства о сохранении цен на газ для всех категорий потребителей в 2010 г. на уровне 2009 г. и рекомендовать Национальной комиссии регулирования электроэнергетики повысить тарифы для населения, предприятий теплокоммунэнерго, бюджетных учреждений и промпотребителей.

Согласно официальному письму, Минэкономики считает, что дальнейшее административное сдерживание цен на газ для всех групп потребителей приводит к увеличению расходов Госбюджета по выплатам компенсации НАК «Нафтогаз Украины» по разнице в тарифах, а также к недополучению госхолдингом выручки, которая должна направляться на наращивание собственной добычи газа. Кроме того, отмечают в министерстве, действие указанного постановления может вызвать дефицит средств «Нафтогаза Украины» для расчетов за импортный газ и к признанию НАКа банкротом.

В этой связи Минэкономики указывает, что позиция министерства отвечает позиции НКРЭ, которая предлагает повысить с 1 мая цены на газ для населения на 20%. При этом уровень средней цены газа, отпускаемого населению, вырастет на 15% - до 715,9 грн. за тыс. куб. м.

Кроме того, НКРЭ предлагает с 1 мая также на 20% повысить цены на газ, отпускаемый предприятиям тепловой коммунальной энергетики, - с 872,78 грн до 1047,34 грн. При этом прогнозный уровень компенсации, которую при новом тарифе придется выплатить НАК «Нафтогаз Украины», составит 6,086 млрд. грн.

В то же время Минэкономики считает нецелесообразным отмену льготных цен на газ для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности, которая может привести к снижению их конкурентоспособности.

В последний раз розничные цены на газ для населения пересматривались НКРЭ в 2008 году. Тогда цены, вступившие в силу с 1 декабря 2008 года, были увеличены в среднем на 35%.

Цена на газ для ТКЭ не пересматривалась с декабря 2008 года и зафиксирована на уроне 872,78 грн (с учетом НДС, целевой надбавки и транспортировки).

В декабре 2009 года НКРЭ также сохранила уровень предельной цены на газ, отпускаемый бюджетным организациям и другим промышленным потребителям, на уровне 2020,25 грн. за тыс. куб. м (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, расходов на транспортировку и поставку, а также расходов на реализацию газа). Напомним, повышение тарифов на газ являлось одним из условий для привлечения Украиной кредита Международного валютного фонда.