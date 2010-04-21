Кабмин отменил постановление о продаже 99 госшахт

Кабинет министров отменил постановление предыдущего правительства, которое предусматривало выставление на продажу на аукционных торгах целостных имущественных комплексов 99 государственных шахт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр угольной промышленной Украины Юрий ЯЩЕНКО со ссылкой на соответствующее решение, принятое на сегодняшнем заседании правительства.

По его словам, постановление отменено как не вступившее в силу.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля 2009 г. Кабинет министров Украины принял решение о продаже в этом году на открытых аукционах 98 шахт и одного государственного объединения ГП «Снежноеантрацит».

Согласно постановлению Кабмина «О предотвращении кризисных явлений в угольной отрасли» (№430), шахты предполагалось реализовывать на аукционах по группам очередности. Средства от продажи угледобывающих активов планировалось направить в специальный фонд для дальнейшего использования на развитие угольной отрасли.

Однако Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом (№375/2009 от 29 мая 2009 г.) приостановил действие постановления Кабинета министров о продаже на аукционах государственных шахт.