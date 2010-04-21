Россия будет продавать газ Украине на 30% дешевле.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Харькове председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН и председатель правления “Газпрома” Алексей МИЛЛЕР подписали приложение к контракту от 19 января 2009 года между «Газпромом» и «Нафтогазом» о купле-продаже природного газа в 2009-2019 годах, а также приложение к контракту от 19 июня 2009 года об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на 2009-2019 годы.

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ объяснил журналистам, что в указанных договоренностях речь идет о снижении цены на российский газ для Украины на 30%, а если цена газа в соответствии с определенной формулой будет больше 330 долларов, то такая скидка будет составлять 100 долларов.

В свою очередь Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отметил, что в течение десяти лет такая «газовая инвестиция» российской стороны для Украины составит 40 млрд. долларов.

«Украина в течение ближайших десяти лет получит реальный инвестиционный ресурс, что, по подсчетам специалистов, будет составлять 40 млрд. долларов. Это очень важно в этот кризисный период», - сказал Президент Украины.

В.ЯНУКОВИЧ назвал такую договоренность «беспрецедентной в истории отношений между странами» и поблагодарил российского коллегу за понимание и поддержку.