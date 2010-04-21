БЮТ будет требовать созыва внеочередного заседания парламента

Фракция БЮТ будет требовать созыва внеочередного заседания Верховной Рады в субботу, 24 апреля, в связи с подписанием соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на брифинге в Киеве.

«Для того чтобы собрать внеочередную сессию, мы приглашаем всех депутатов всех фракций прибыть завтра утром для сбора подписей для созыва внеочередного заседания», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она считает «антиконституционным» соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Украине, и выразила убеждение, что этот фактор должен объединить все оппозиционные силы.

«Мы будем собирать эти подписи возле сессионного зала Верховной Рады завтра утром до тех пор, пока не соберем 150 подписей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она заявила, что БЮТ планирует внести на рассмотрение парламента проект постановления, который нивелирует действие подписанных президентами Украины и России документов о продлении сроков пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО также обратилась к лидерам всех оппозиционных партий с просьбой начать переговоры о подписании совместного соглашения о защите Украины в «этот сложный период исторического времени».

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что ей хотелось бы, чтобы и граждане Украины, и оппозиционные политические силы объединились в единую мощную силу для того, чтобы дать «сильный и действенный» отпор действиям В.ЯНУКОВИЧА по нарушению Конституции и национальных интересов.

«Я думаю, что мы осмыслим и сделаем все необходимое, чтобы на базе решения парламента защитить для Украины и высокообогащенный уран, защитить и Крым, и независимость Украины, и защитить всю стратегическую ключевую собственность нашей страны. Мы будем защищать Украину всеми силами, которые у нас есть сегодня, как у политической команды, опираясь на поддержку 11 млн. людей, которые высказали свою поддержку во время президентских выборов мне лично и нашим действиям, которые сегодня наша политическая сила проводит в Украине», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение о продлении срока базирования Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года.