Лидер оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО называет абсурдными газовые договоренности, достигнутые президентами Украины и России Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге.

«Является очевидным, что вся истерия, которую они подняли вокруг соглашения по газу, была лишь ширмой, потому что то что сегодня оглашено в качестве достижений по газовым соглашениям, является абсурдным», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что в результате подписанных в январе прошлого года газовых контрактов среднегодовая цена газа составляла 228 долл. за кубометр.

«Возможно, это были не очень хорошие контракты, как говорит сегодня ЯНУКОВИЧ, но они дали цену ниже, чем сегодня на базе нарушения Конституции и разрушения национальных интересов, которую сегодня получил ЯНУКОВИЧ. По прогнозам - это цена 230-240 долл. По сути, выше, чем та, которая была достигнута в результате моих договоренностей в 2009 году», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она также подчеркнула, что снижение цены на газ на 100 дол. будет для России покрываться за счет снижения арендной платы за пребывание Черноморского флота России в Крыму.

«То есть на самом деле, никаких скидок», - заявила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 апреля, в Харькове председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН и председатель правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР подписали приложение к контракту от 19 января 2009 года между «Газпромом» и «Нафтогазом» о купле-продаже природного газа в 2009-2019 годах, а также приложение к контракту от 19 июня 2009 года об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на 2009-2019 годы.

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ объяснил журналистам, что в указанных договоренностях речь идет о снижении цены на российский газ для Украины на 30%, а если цена газа в соответствии с определенной формулой будет больше 330 долларов, то такая скидка будет составлять 100 долларов.

Кроме того, подписанными дополнениями к контракту на поставки природного газа между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» от 19 января 2009 года отменены пункты контракта, относящиеся к взаимным штрафным санкциям, которые по практике его выполнения не применялись.