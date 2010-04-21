Совет директоров «Газпрома» одобрил переход к рыночным ценам

Сегодня совет директоров ОАО «Газпром» одобрил предложения компании об условиях и порядке перехода с 1 января 2011 года к ценообразованию на газ на основе применения формулы цены на внутреннем рынке.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

В сообщении отмечается, что в то же время, правлению ОАО «Газпром» поручено продолжить работу с федеральными органами исполнительной власти по подготовке и внесению в правительство РФ соответствующего проекта нормативного акта.

Справка УНИАН. В соответствии с постановлением Правительства РФ №333 от 28 мая 2007 года, профильные министерства, ФСТ РФ и ОАО «Газпром» прорабатывают вопросы перехода, начиная с 1 января 2011 года, к рыночным принципам ценообразования на основе применения рыночной формулы цены. Формула предусматривает формирование цен на принципах равной доходности поставок газа на внешний и внутренний рынки, с учетом межтопливной конкуренции. «Газпром» при подписании с большинством промышленных потребителей долгосрочных договоров на поставку газа предусмотрел использование формулы цены с 2011 года на основании решения Правительства РФ.

В ходе рабочих совещаний, проведенных в Минэнерго РФ, Минэкономразвития РФ и ФСТ РФ, было выработано мнение о необходимости переходного периода (2011–2013 годы). В течение этого времени следует постепенно, к 2014 году, привести внутренние цены на газ к уровню равной доходности.

В связи с этим в «Газпроме» был подготовлен проект постановления Правительства РФ, который, в том числе, предусматривает применение понижающих коэффициентов, корректирующих определяемые по формуле оптовые цены до уровня, намеченного в сценарных условиях развития экономики России на 2011-2013 годы.

При этом переход к рыночным принципам ценообразования предусматривается только в расчетах с промышленными потребителями, при сохранении государственного регулирования оптовых цен на газ для населения.

Своевременный переход к формированию цен на газ, поставляемый на внутренний рынок, на основе рыночных принципов, отражающих потребительские свойства газа и межтопливную конкуренцию, будет способствовать созданию условий для повышения эффективности национальной экономики, развития смежных отраслей и устойчивого функционирования газовой отрасли.