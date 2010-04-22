Газовые соглашения выгодны для России и Украины

Соглашения по цене газа и Черноморскому флоту, достигнутые в среду в Харькове, являются обоюдовыгодными для России и Украины, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

По их мнению, компенсацией для РФ станет доступ к ряду украинских активов, а прореху в бюджете после фактической отмены пошлин на газ для Украины можно "залатать", например, возвратом пошлин на нефть с месторождений Восточной Сибири.

В среду в ходе визита в Харьков президента РФ Дмитрия Медведева была достигнута договоренность, что на российский газ для Украины будет предоставлена скидка в 30%, но не более 100 долларов с тысячи кубометров. Скидка будет распространяться на 30 миллиардов кубометров газа в текущем году и 40 - в последующие годы. По словам президента Украины Виктора Януковича, это позволит его стране за 10 лет сэкономить 40 миллиардов долларов.

В свою очередь, Киев согласился продлить срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе на 25 лет с правом дальнейшей пролонгации еще на пять лет. Прежние власти Украины были против продления истекающего в 2017 году срока действия пребывания в стране российского флота, характеризуя это как "политику колонизации".

Выгодно всем

Лидеры России и Украины отметили, что уступки были взаимными, что характеризует изменения в отношениях двух стран к лучшему, и выразили уверенность, что такое взаимовыгодное сотрудничество будет продолжаться. По мнению главы комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Алексея Островского, взаимные уступки как со стороны России, так и со стороны Украины, будут продолжаться.

"Это успех двух государств, руководства двух государство", - так охарактеризовал РИА Новости в среду парламентарий заключенные соглашения. Он отметил, что есть вопросы, которые остро стоят для украинской стороны, есть вопросы, которые являются ключевыми для России. По мнению депутата, "является логичным, корректным и правильным, что руководители двух государств находят мудрость принимать решения о взаимных уступках и с учетом взаимных интересов".

Островский полагает, что вопрос цены на газ и базирование Черноморского флота в Севастополе выгодны обоюдно. Для Украины с точки зрения обороны страны пребывание флота РФ выгодно, поскольку ее собственный флот далек от идеала. В свою очередь, скидка на газ нужна и России, поскольку на Украине живет огромное количество соотечественников, и в силу сложного экономического положения они с трудом оплачивают существующие тарифы.

Снижение стоимости газа для Украины очень важно для предприятий республики, многие из которых аффилированы в той или иной степени с российскими предприятиями в рамках создания единого продукта, ряд предприятий Украины принадлежат российским предпринимателям, добавил депутат.

Вместе с тем, гендиректор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов отметил, что Россия решила чисто экономический вопрос по цене газа для Украине не на уровне компаний, а на уровне государств, тем самым придав ему политический оттенок.

"Получается, что Россия переходит с Украиной на отношения, схожие с теми, что сложились у нас в газовой сфере с Белоруссией, хотя стремились мы к европейскому ценообразованию", - рассуждает Симонов. Хорошо, что удалось сохранить формулу цены на газ как понимание, откуда, собственно, эта цена берутся. А вот насколько выгодны такие уступки российской стороне и чем украинцы будут их "отрабатывать" - вопрос другой, считает он, добавив, что одного решения проблемы с флотом здесь мало.

Компенсация "дыры" в бюджете

Скидка на газ будет предоставлена за счет уменьшения уплаты "Газпромом" экспортной пошлины в российский бюджет (ставка составляет как раз 30% стоимости газа). По мнению экспертов, способы компенсировать "дыру" в и без того дефицитном российском бюджете найдутся - надо лишь поискать хорошенько.

Прерогатива решать, за счет чего российскому бюджету-2010 восполнять убыток, бесспорно, принадлежит Минфину, отметил Симонов. "Теоретически возможен возврат к экспортным пошлинам на экспорт нефти с месторождений Восточной Сибири в Китай - сейчас они нулевые", - предположил он.

Он отметил, что украинцы в 2010 году выберут со скидкой 30 миллиардов кубометров газа, и их экономия, и, как следствие, потери бюджета РФ составят порядка 3 миллиардов долларов. "За счет отказа от нулевых пошлин на экспортную нефть для ВСТО можно было бы получить порядка 2-2,5 миллиарда долларов, только вопрос, как отнесутся компании к перспективе платить такие деньги", - сказал Симонов.

По мнению старшего аналитика ИФК "Метрополь" Александра Назарова, "Газпром" ничего не потерял. "Скидка на газ, по сути, означает отмену экспортной пошлины для Украины, а "Газпром" получает гарантированное увеличение поставок и снимает транзитные риски", - сказал он. Кроме того, по его мнению, данные соглашения позволят России не строить "Южный поток", а пользоваться и реконструировать украинскую газотранспортную систему.

Назаров предположил, что среднеазиатский газ, с которого Россия итак не брала экспортную пошлину, теперь пойдет в Европу. Он напомнил, что, по словам Медведева, скидка для Украины компенсируется за счет арендной платы за пребывание российского флота в Севастополе. "Тем не менее, на данный момент пока не ясно, что получит российский бюджет за такие беспрецедентные межгосударственные субсидии", - отметил аналитик.

Изменения в газовых контрактах с Украиной Россия компенсирует доступом к активам в других областях украинской экономики, считает генеральный директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве МГУ имени М.В.Ломоносова Алексей Власов. По его словам, "Газпром" несет если не убытки, то определенные потери, но они компенсируются в целом для страны тем, что Россия получит доступ к определенным активам в атомной энергетике, в самолетостроении.