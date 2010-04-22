Янукович: Предвыборные обещания будут выполнены

Президент Украины Виктор Янукович заявил, что достигнутые в среду с Россией договоренности позволят ему выполнить предвыборные обещания.

"Сегодня я могу с уверенностью сказать - мы достигли договоренностей, которые дадут мне возможность выполнить программу, с которой я шел на президентские выборы. Результат этих переговоров, проще говоря, позитивно отразится на кошельке каждого гражданина нашей страны, и даст возможность для рывка в развитии предприятий, жилищно-коммунального хозяйства и так далее", - говорится в заявлении, размещенном на сайте Президента Украины.

В среду состоялись переговоры лидеров РФ и Украины. Россия согласилась предоставить украинской стороне скидку на газ.

"В результате сегодняшних договоренностей Украина получит в течение 10 лет порядка 40 миллиардов долларов США. А это около 4 миллиардов долларов США в год. Мы договорились, что ежегодно цена на газ для Украины будет иметь скидку от расчетной цены на газ. В случае, если расчетная цена на границе будет более 333 долларов США, то мы имеем скидку 100 долларов США на тысячу кубометров с апреля этого года. Если расчетная цена будет снижаться и станет ниже 333 долларов США, то все равно у нас будет 30% скидка, зафиксированная в соглашении", - подтвердил Янукович.

Таким образом, констатировал он, Украина обеспечила свой интерес, который не будет зависеть от колебаний цен на мировом рынке. "Такие условия дают нам, образно говоря, десять лет передышки для того, чтобы подготовить страну к переходу на мировые цены", - отметил Янукович.

"В целом рассматриваю сегодняшнюю встречу как важное событие в развитии украинско-российского взаимовыгодного сотрудничества, как конкретное подтверждение нашей взаимной заинтересованности в дальнейшем укреплении и расширении многоплановых отношений между нашими странами", - заявляет президент Украины.

Он отметил, что нынешняя встреча президентов стала четвертой за последние два месяца.

"Это еще раз подтверждает последовательность взятого нами курса на нормализацию отношений с Российской Федерацией", - отметил Янукович.