Гудыма: Новые газовые условия не экономят средства

Новые условия закупки газа НАК "Нафтогаз Украины" у ОАО "Газпром" не экономят средства и свидетельствуют о том, что Украина не будет выполнять намеченные планы по сокращению потребления природного газа.

Об этом в комментарии УНИАН заявил министр топлива и энергетики оппозиционного правительства Александр ГУДЫМА.

Он подчеркнул, что предыдущее правительство добилось сокращения закупки газа в 2010 году до 27 млрд. кубометров, а согласно подписанному 21 апреля дополнению к контракту о купле-продаже газа объем закупки увеличен до 36,5 млрд. куб. м (30 млрд. за второй-четвертый кварталы), а в последующие годы - до 40 млрд. кубометров.

"Если они на этот год внесли (в дополнения - УНИАН) 30 миллиардов, а на следующий 40, то это означает, что будет идти абсолютно диаметрально противоположный процесс. О каком сокращении потребления газа, о каком внедрении энергосберегающих технологий может идти речь?" - заявил А.ГУДЫМА.

Кроме того, он отметил, что в текущем году, учитывая снижение цены при увеличении объема закупки, сумма оплаты за газ до конца года практически не изменится.

"С учетом газа, уже закупленного в первом квартале, и исходя из годового объема в 27 млрд. кубометров, до конца текущего года, по договоренностям 2009 года, нам надо было бы закупить около 21 млрд. кубов по 330 долларов. Сейчас, согласно подписанным дополнениям к контрактам, исходя из годовых 36,5 млрд. кубов осталось закупить 30, пусть по 230 долларов, как было заявлено вчера. В результате суммы разнятся незначительно (приблизительно 6,9 млрд. долл. в обоих случаях - УНИАН). Выходит, что нет никакой экономии", - подчеркнул эксперт.

Также он отметил, что Украине так и не удалось договориться о фиксировании обязательного объема транзита газа в год, что дает основания ожидать существенного снижения транзита после ввода, как ожидается, в 2011 году в эксплуатацию "Северного потока".

Что же касается предоставления возможности НАК "Нафтогаз Украины" заниматься реэкспортом газа, то А.ГУДЫМА считает, что об этом даже не стоит говорить, поскольку Россия не пойдет на это, тем более в условиях сокращения потребления газа в Европе.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Харькове в ходе рабочего визита Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину были подписаны дополнения к контракту о поставках российского газа в Украину.

Согласно дополнениям, платежи за газ НАК «Нафтогаз Украины» будет осуществлять со скидкой на величину снижения экспортной пошлины при поставках газа в Украину, которая устанавливается Правительством РФ.

Как ожидается, снижение составит 100 долл. за тыс. куб. м газа, но не более 30% от цены газа, и будет распространяться на объемы поставок 30 млрд. куб. м в 2010 году, и 40 млрд. куб. м — в последующие годы.

Формула цены и условие «бери или плати» остаются без изменений.

Годовые контрактные объемы газа в 2010 году увеличены до 36,5 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. 19 января 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 годы; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 годы. 24 ноября 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали дополнения к контракту купли-продажи природного газа, в соответствии с которыми годовое контрактное количество газа на 2010 год было снижено до 33,75 млрд. куб. м.

8 апреля 2010 года стороны договорились о корректировке годового контрактного количества газа на 2010 год с 33,75 млрд куб. м до 36,5 млрд. куб. м для обеспечения надежного транзита газа европейским потребителям в зимний период. Таким образом, с учетом фактического объема поставок в первом квартале, в период с апреля по декабрь 2010 года контрактный объем закупок газа НАК «Нафтогаз Украины» увеличится до 30 млрд. куб. м.