Россия и Украина активизируют работу над консорциумом по ГТС
11:03, 22 апреля 2010Энергетика
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Сообщил министр энергетики РФ
Россия и Украина интенсифицируют работу по созданию консорциума для модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС), сообщил министр энергетики РФ Сергей Шматко в четверг журналистам, сообщает РИА Новости.
"Мы поручили российско-украинскому подкомитету по сотрудничеству интенсифицировать работу, в том числе по консорциуму для модернизации ГТС. Мы от этой идеи не отказываемся", - сказал Шматко.
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