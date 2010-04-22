Россия и Украина активизируют работу над консорциумом по ГТС

Россия и Украина интенсифицируют работу по созданию консорциума для модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС), сообщил министр энергетики РФ Сергей Шматко в четверг журналистам, сообщает РИА Новости.

"Мы поручили российско-украинскому подкомитету по сотрудничеству интенсифицировать работу, в том числе по консорциуму для модернизации ГТС. Мы от этой идеи не отказываемся", - сказал Шматко.