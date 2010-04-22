Виновные в банкротстве Нафтогаза ответят «по всей строгости»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует от Генеральной прокуратуры Украины и правоохранительных органов завершить расследование и наказать «по всей строгости закона» виновных в банкротстве НАК «Нафтогаз Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины заявил во время заседания Национального антикоррупционного комитета, которое состоялось сегодня в Администрации Президента.

В.ЯНУКОВИЧ обратил внимание на ситуацию, связанную с доведением до банкротства многих государственных монополий.

«Банкротство «Нафтогаза» недопустимо. Это прибыльная организация. Откуда убытки?», в частности, отметил глава государства.

Президент сказал, что ждет от генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО и правоохранительных органов ответ на этот вопрос.

«И требую безотлагательно принять меры для привлечения виновных в этом (банкротстве НАК «Нафтогаз Украина» - УНИАН) по всей строгости закона», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Президент также обратил внимание ответственных руководителей на неудовлетворительное состояние Государственного резерва, который, по словам В.ЯНУКОВИЧА, «фактически разворован».

При этом В.ЯНУКОВИЧ не привел ни одной цифры.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", в соответствии с бухгалтерской отчетностью, в 2009 году сократила чистую прибыль на 79,5%, по сравнению с 2008 годом, - до 2,3 млрд. грн. По данным НАК, за 2008 год чистая прибыль составила 5,4 млрд. грн., за 2007 год откорректированный чистый убыток – 0,6 млрд. грн.

В то же время, руководитель Центра энергетических исследований Константин БОРОДИН отмечал, что в 2009 году «Нафтогаз» пережил дефолт по еврооблигациям и вынужден был на условиях кредиторов реструктуризировать всю свою задолженность по внешним займам. В результате, дополнительные расходы компании на обслуживание кредитов увеличились на 40 млн. дол. в год. По словам эксперта, за два последних года обязательства компании перед банками выросли с 2 до 4,5 миллиардов долларов. В этот период «Нафтогаз» возглавлял Олег ДУБИНА - с 24 декабря 2007 года по 2 марта 2010 года.

НАК «Нафтогаз Украины» – наибольшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.