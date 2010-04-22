Новое газовое соглашение со временем будет пересмотрено

Директор программы «Россия в региональном и глобальном контексте» Финского института международных дел Аркадий МОШЕС считает, что новое соглашение по газу между Украиной и РФ не станет окончательным.

Об этом он заявил в телефонном комментарии собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

«Что касается собственно соглашений газовых, что-то мне подсказывает, что эти соглашения – не последние. И на протяжении последних 10 лет или 15, нам всем приходилось неоднократно слышать, что вот сейчас вопрос о газе наконец-то решен, и никогда он не был решен», - сказал эксперт.

Он отметил, что при этом всегда к газовым вопросам все время возвращались по разным причинам.

«Сейчас такими причинами станет то, что Россия безусловно нуждается в экспортных доходах, Россия нуждается в улучшении общей экономики своих газовых проектов в Европе и поэтому, думаю, манипуляции с ценами будут продолжаться», - сказал А.МОШЕС.

Он отметил, что способствовать этому, очевидно, будет отсутствие прозрачной схемы ценообразования на газ.

«То есть, когда у вас нет «Х», то есть точки, от которой вы будете отнимать 30%, оно всегда будет вызывать вопросы. А поскольку платить украинскому руководству теперь уже мало чем остается, то можно ожидать, что при следующем повороте в газовой сфере оно вновь окажется в достаточно непростой ситуации, и вот уже тогда мы посмотрим, как оно будет из этого исходить», - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение о продлении на 25 лет срока пребывания Черноморского флота России в Севастополе. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более, чем на 100 дол. за тысячу кубометров.