Квартплата и цена газа для населения не повысятся

Учитывая договоренности по цене на газ, достигнутые в результате переговоров президентов Украины и России 21 апреля, тарифы на газ и жилищно-коммунальные услуги для населения в 2010 году подниматься не будут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Я хотел бы сказать, что сегодня, когда экономика страны находится в таком тяжелом состоянии, это решение, как говорится, даст нам возможность очень существенно помочь нашей экономике. И это даст нам возможность не поднимать в этом году ни тарифы на газ, ни тарифы на жилищно–коммунальные услуги. Это даст нам возможность значительно стабилизировать большинство цен на товары народного потребления и поднять уровень роста экономики и конкурентоспособности разных отраслей экономики, в которых большая составляющая энергетических ресурсов», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что в результате подписанных дополнений к контрактам на закупку газа, уже в 2010 году при закупке 30 млрд куб. м удастся сократить расходы на его закупку до 3 млрд долл., а в последующие годы – до 4 млрд в год.

«На этот год составлено соглашение на 30 млрд. кубометров поставок газа, объем этой скидки будет приблизительно 3 млрд. долл. На следующий года увеличивается объем поставок газа до 40 млрд. – (скидка – УНИАН) на уровне 4 млрд. И с 2012 года мы будем ежегодно иметь снижение цены от существующей на то время цены по формуле – 30%», - заявил Президент Украины.

Также он отметил, что все вопросы о применении штрафных санкций за недобор газа «практически сняты».

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Харькове в ходе рабочего визита Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину были подписаны дополнения к контракту на поставку природного газа между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» от 19 января 2009 года.

Согласно дополнениям, платежи за газ НАК «Нафтогаз Украины» будет осуществлять со скидкой на величину снижения экспортной пошлины при поставках газа в Украину, которая устанавливается Правительством РФ.

Как ожидается, снижение составит 100 долл. за тыс. куб. м газа, но не более 30% от цены газа, и будет распространяться на объемы поставок 30 млрд. куб. м в 2010 году, и 40 млрд. куб. м — в последующие годы.

Формула цены и условие «бери или плати» остаются без изменений. Кроме того, отменены пункты контракта, относящиеся к взаимным штрафным санкциям, которые по практике его выполнения не применялись. Годовые контрактные объемы газа в 2010 году увеличены до 36,5 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. 19 января 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 годы; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 годы. 24 ноября 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали дополнения к контракту купли-продажи природного газа, в соответствии с которыми годовое контрактное количество газа на 2010 год было снижено до 33,75 млрд. куб. м.

8 апреля 2010 года стороны договорились о корректировке годового контрактного количества газа на 2010 год с 33,75 млрд куб. м до 36,5 млрд. куб. м для обеспечения надежного транзита газа европейским потребителям в зимний период. Таким образом, с учетом фактического объема поставок в первом квартале, в период с апреля по декабрь 2010 года контрактный объем закупок газа НАК «Нафтогаз Украины» увеличится до 30 млрд. куб. м.