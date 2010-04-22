Эксперты критикуют газовые договоренности

Украинские энергетические эксперты критикуют последние договоренности Украины и России по газовым вопросам.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение эксперты высказали сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Назвать успехом эти переговоры можно с большой натяжкой, потому что успехом бы это было, если бы не было соглашения по Черноморскому флоту», - сказал эксперт по энергетическим вопросам Александр НАРБУТ.

По его словам, «формула осталась той же, и «Газпром» будет получать все те же деньги, которые он получал. Таким образом, косвенно в результате этих переговоров российское государство делает все чтобы поддержать своего монополиста, который испытывает большой дифицит инвестиционных ресурсов. Выигрыш «Газпрома» на лицо»

При этом он добавил, что «безусловно, выигрывает и НАК «Нафтогаз Украины» - он платит меньше. Таким образом, экономя средства, он имеет шанс, хотя и призрачный, выйти из своего тяжелого финансового положения».

Однако, по его мнению, «не меняя цен на внутреннем рынке, не обеспечивая платежной дисциплины, не обеспечивая прозрачности движения денег… - выиграть невозможно».

Экс-представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ, в свою очередь, отметил, что «есть некоторые позитивные изменения, есть еще невыясненные вопросы».

«Выигрывает экономика, выигрывает частично НАК «Нафтогаз Украины»… а те вопросы, которые касаются Черноморского флота, я их воспринимаю как в плохом сне – очень негативно… Я жду прямого эфира руководителей нашего государства по итогам переговоров», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Как отметил президент Киевского международного энергетического клуба «Q-club» Александр ТОДИЙЧУК, «Украина себя не защитила, мы не получили гарантии заполнения наших газопроводов… Выиграли олигархи, которые и привели этих людей к власти».

«Вопрос флота нами проигран не столько на сегодня, сколько на будущее, кроме финансовых проблем, мы себя связали в наших дальнейших действиях. Украина даже не будет свободной в выборе своей внешней политики еще долгое время», - отметил А.ТОДИЙЧУК.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Харькове в ходе рабочего визита Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину были подписаны дополнения к контракту на поставку природного газа между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» от 19 января 2009 года.

Согласно дополнениям, платежи за газ НАК «Нафтогаз Украины» будет осуществлять со скидкой на величину снижения экспортной пошлины при поставках газа в Украину, которая устанавливается Правительством РФ.

Как ожидается, снижение составит 100 долл. за тыс. куб. м газа, но не более 30% от цены газа, и будет распространяться на объемы поставок 30 млрд. куб. м в 2010 году, и 40 млрд. куб. м — в последующие годы.

Формула цены и условие «бери или плати» остаются без изменений. Кроме того, отменены пункты контракта, относящиеся к взаимным штрафным санкциям, которые по практике его выполнения не применялись. Годовые контрактные объемы газа в 2010 году увеличены до 36,5 млрд. куб. м.

Кроме того, 21 апреля в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, подписали соглашение по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, согласно которому базирование российской военной базы в Севастополе продлено на 25 лет до 2042 года. Также документом предусмотрено продление его действия еще на пять лет после 2042 года, если стороны не договорятся о другом.