Украина планирует построить завод по производству ТВЭЛов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Говоря о строительстве завода, он напомнил, что сегодня Россия на 100% поставляет ТВЭЛы на украинский рынок.

После запуска завода Украина на 50% вернет себе свой рынок.

Также, по его словам, совместно с Россией в пропорции 50х50 Украина будет поставлять ядерное топливо в Европу.

Он отметил, что сейчас переговоры с Россией относительно реализации вышеупомянутых планов на стадии завершения.

“Это не простые переговоры, но мы близки к договоренностям”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, сегодня на стадии завершения переговоры с Россией относительно 100% кредитования ею поставок оборудования на ядерные блоки Хмельницкой и Ривненской АЭС, которые сегодня Украина планирует достроить.

В.ЯНУКОВИЧ не исключил, что во время майского визита Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Киев соответствующие договоренности будут подписаны.