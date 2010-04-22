«Нафтогаз» перестанет быть убыточным до конца года

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что до конца года финансовое состояние НАК «Нафтогаз Украины» будет сбалансировано и государственная монополия перестанет быть убыточной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции с представителями региональных и центральных СМИ.

«НАК «Нафтогаз Украины», которая по своей природе не может быть убыточной, – его сделали убыточным. Сначала сделали донором всей экономики, издевались, и довели почти до банкротства. Сейчас его нужно спасать», - подчеркнул Президент.

Как заверил В.ЯНУКОВИЧ, до конца этого года финансовое состояние этой государственной монополии будет сбалансировано на 100%.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", в соответствии с бухгалтерской отчетностью, в 2009 году сократила чистую прибыль на 79,5%, по сравнению с 2008 годом, - до 2,3 млрд. грн. По данным НАК, за 2008 год чистая прибыль составила 5,4 млрд. грн., за 2007 год откорректированный чистый убыток – 0,6 млрд. грн.

В то же время, руководитель Центра энергетических исследований Константин БОРОДИН отмечал, что в 2009 году «Нафтогаз» пережил дефолт по еврооблигациям и вынужден был на условиях кредиторов реструктуризировать всю свою задолженность по внешним займам. В результате, дополнительные расходы компании на обслуживание кредитов увеличились на 40 млн. дол. в год. По словам эксперта, за два последних года обязательства компании перед банками выросли с 2 до 4,5 миллиардов долларов. В этот период «Нафтогаз» возглавлял Олег ДУБИНА - с 24 декабря 2007 года по 2 марта 2010 года.

НАК «Нафтогаз Украины» – наибольшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.