Нафтогаз просит Кабмин компенсировать убытки

НАК «Нафтогаз Украины» просит правительство компенсировать из Государственного бюджета в полном объеме убытки, полученные в результате реализации природного газа предприятиям - производителям азотных минеральных удобрений по льготным ценам.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

По его информации, отмеченные убытки компания предлагает компенсировать из общего фонда Государственного бюджета с применением механизма, аналогичного действующему механизму компенсации разницы между ценами закупки импортированного природного газа и его реализации субъектам ведения хозяйства для производства тепловой энергии, которая потребляется населением, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины №49 от 14.01.09 г.

При этом, начиная со второго полугодия текущего года, цена реализации природного газа предприятиям - производителям азотных минеральных удобрений должна быть установлена на уровне не ниже закупочной цены, а удешевление стоимости импортированного природного газа для потребностей отмеченных предприятий компания предлагает обеспечить путем предоставления соответствующей субвенции из Госбюджета, определив распорядителем бюджетных средств профильное министерство.

Также собеседник Агентства отметил, что по предварительным расчетам НАК «Нафтогаз Украины», в результате разницы между ценами закупки и реализации импортированного природного газа предприятиям - производителям азотных минеральных удобрений на протяжении первого полугодия 2010 года компания получит убытки в сумме свыше 1 млрд. грн.

Напомним, потребности предприятий - производителей азотных минеральных удобрений в природном газе обеспечиваются за счет импортированного природного газа. Вместе с этим, в соответствии с постановлениями НКРЭ №1128 от 01.10.2009 г., и №350 от 01.04.2010 г. «Об утверждении предельного уровня цены на природный газ для предприятий-производителей азотных минеральных удобрений», предельный уровень цен на природный газ для потребностей таких предприятий (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки к тарифу на природный газ, тарифов на транспортировку, распределение и снабжение природного газа) составлял в І квартале 2010 года 1584,40 грн. за тыс.. куб. м, а во II квартале 2010 года - 1633,30 грн. за тыс. куб. м.

При этом средневзвешенная цена закупки импортированного природного газа в І квартале 2010 года составляла 1784,85 грн. за тыс. куб. в, а во ІІ квартале 2010 года будет составлять 2052,01 грн. за тыс. куб. м.