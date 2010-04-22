Россия обнулит вывозные пошлины на газ для Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил премьер-министр России Владимир ПУТИН на заседании российского правительства.

«Хочу подчеркнуть, что «Газпром» тут ни при чем, как это ни покажется странным. Ни компания «Газпром», ни ее акционеры от этого снижения не пострадают, скидка будет за счет обнуления вывозной таможенной пошлины для Украины», - сказал В.ПУТИН.

Он подчеркнул, что 30-процентная скидка для Украины будет сделана за счет бюджета Российской Федерации.

В тоже время он подчеркнул, что это исключительный случай.

«У нас очень много партнеров в энергетике и в газовой сфере в том числе, но у нас нет необходимости так, как это делают многие другие страны, строить наши военные базы по всему миру… Что касается Крыма – это исключительный случай, так сложилось исторически. И по этому поводу прошу наших партнеров не беспокоить и с аналогичными просьбами к нам не обращаться», - подчеркнул В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение о продлении на 25 лет срока пребывания Черноморского флота России в Севастополе. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более, чем на 100 долл. за тысячу кубометров.