«Днепроэнерго» сократило убытки

Энергогенерирующая компания ОАО «Днепроэнерго» (г. Запорожье) в январе-марте т.г. сократила чистый убыток в 3,7 раза – до 12,968 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Об этом говорится в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности, размещенном на сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, в указанный период компания увеличила чистый доход на 31,6%, по сравнению январем-мартом 2009 года, – до 1 млрд. 348,869 млн. грн.

Валовая прибыль компании по итогам отчетного периода составила 59,115 млн грн против 1,395 млн грн валового убытка в январе-марте 2009 года.

Как сообщал УНИАН, «Днепроэнерго» в 2009 году увеличила чистый убыток в 14,5 раза – до 236,049 млн. грн., по сравнению с результатом 2008 года.

Справка УНИАН. В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС.

Государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины" принадлежит 50%+1 акция генкомпании, ООО "ДТЭК" – 47,46% акций.