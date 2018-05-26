Во что обойдется Украине скидка на газ для олигархов?

Апрельские харьковские договоренности президентов Украины и России можно назвать победой Кремля. Мало того, что россияне продлили пребывание ЧФ РФ в Севастополе не на одно десятилетие, умудрившись не увеличить собственные расходы на аренду, так еще и добились увеличения объемов закупок Украиной газа, что выльется ростом валовой выручки. Российская "скидка" подрывает доходы "Нафтогаза" от транзита, плюс к этому - украинская программа по поэтапному сокращению газопотребления никак не коррелируется с оговоренным увеличением закупки газа на будущие годы. Рекреационные зоны Крыма останутся под военным сапогом, в связи с чем, по мнению экспертов, Украина и в дальнейшем будет нести многомиллиардные убытки. Не может не настораживать и то, что Россия активно продвигает свои интересы в украинских высокотехнологичных, экономически "продвинутых" сферах (самолетостроение, ядерная энергетика, машиностроение и т.п.), при этом мелкими подачками стимулируя сырьевую зависимость Украины от российских энергоносителей. Подешевевший газ для многих у нас, увы, означает расслабуху и отказ от намерений переходить на энергосберегающие технологии и альтернативные виды энергии. Что ни говори, а минувший ценовой газовый скачок подтолкнул многих собственников и коммунальщиков не только к раздумьям, но и к конкретным действиям в упомянутом направлении. Виктор Янукович может похвастаться разве что тем, что выбил 30%-ную скидку для владельцев промышленных предприятий…

Бесплатный сыр только...

Информация о достигнутом соглашении между Москвой и Киевом поступала постепенно. Сначала стало известно, что «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали дополнения к контракту на поставку природного газа. Как позже уточнили главы государств, РФ предоставила Украине скидку в 30% от цены топлива, но не более $100 за тыс. куб. м. Этот дисконт будет распространяться на объемы поставок 30 млрд. куб. м в 2010 году и 40 млрд. куб. м - в последующие годы. Т.е. цена для Украины со второго квартала текущего года составит порядка $234 за тыс. куб. м.

При этом, как оказалось, формула контракта на 2009-19 гг. с базовой ценой $450 за тыс. куб.м, остается в силе. Просто Россия обнулит экспортную пошлину при поставках газа в Украину, составляющую как раз 30%. Кроме того, условие договора take or pay осталось без изменений. Таким образом, Кремль фактически сохранил «газовые» рычаги влияния на Украину в случае, если придется ее «дисциплинировать».

Правда, стоит отметить, что стороны все-таки внесли ряд изменений. В частности, это касается взаимных штрафных санкций: речь идет о пунктах контракта, касающихся месячной неравномерности поставок или отбора. Они предусматривают, что в случае недопоставки или невыборки в объеме свыше 6% месячного объема уплату контрагенту штрафа в полуторном размере для летнего и тройном - для зимнего периода. Но на практике эти штрафы не применялись.

Кроме того, было достигнуто соглашение, что 80% стоимости транзита газа «Газпром» будет оплачивать до 6 числа следующего месяца, 20% - в соответствии с действующим контрактом на транзит - до 20 числа следующего месяца. Таким образом, у правительства Азарова появляется возможность расплачиваться с россиянами за поставленный ими газ их же деньгами, заплаченными за транзит, что снимает часть проблем «Нафтогаза».

Характерно, что теперь, имея скидку в 30%, доходы «Нафтогаза» за транзит пропорционально уменьшатся. Ведь цена газа привязана к стоимости транспортировки ресурса. В частности, по некоторым расчетам, ставка транзита упадет на $0,24 за тыс. куб. м на 100 км, что в целом означает снижение заработка на $350 млн.

На встрече в Харькове стороны также формально подтвердили ранее заключенные устные договоренности, что Украина увеличит закупки российского газа. Как заявляли в «Газпроме», без выполнения этого условия Киеву можно даже было не рассчитывать на скидку. Таким образом, годовой контрактный объем газа в 2010 году увеличен с 33,7 до 36,5 млрд. куб. м. По расчетам, при прежних ценах «Газпром» выручил бы $6,3 млрд., продав 27 млрд. куб. м. Теперь же доходы российской монополии возрастут до $9,5 млрд. при новых объемах продаж.

Дав скидку в 30% на газ, Россия будет терять ежегодно до $4 млрд. Правда, как уверяют президенты РФ и Украины, на эту же сумму вырастет стоимость аренды ЧФ РФ в Севастополе. «Скидка на газ будет засчитываться в качестве части арендной платы за пребывание Черноморского флота в Севастополе, – сказал Дмитрий Медведев. – Это не политическое, а техническое решение, так как арендная плата увеличивается на размер скидки. Это больше вопрос бухгалтерского учета, чем содержательный». При этом, срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму продлевается на 25 лет с возможностью продления пребывания еще на 5 лет, если ни одна из сторон не заявит о выходе из соглашения…

Забота о ближнем...

Предоставление скидки на газ выгодно, прежде всего, отдельным отечественным промышленным предприятиям. Очевидно, что главную выгоду получат украинские химики, которые используют природный газ в качестве основного сырья для производства азотных удобрений. Также дисконт будет приятен и для металлургов, хотя, доля газа в себестоимости метпродукции не превышает 10%.

Напомним, до сих пор для металлургов и химиков действуют льготные цены на газ, которые заметно ниже, чем для других промышленных потребителей. (По мнению экспертов, газовая новость позитивно отразится, прежде всего, на акциях химпредприятий (Стирол) и может иметь положительное влияние на меткомпании (Азовсталь, Енакиевский металлургический завод, Металлургический комбинат им. Илльича, Алчевский меткомбинат и Запорожсталь) В целом, для этой категории потребителей в первом квартале 2010 г. цена составляла порядка $305 за тыс. куб. м. Не исключено, что эта стоимость сохранится, ведь с третьего квартала льготы могут быть отменены, и тогда внутренние «накрутки» (транспортировка, НДС, сбор «Нафтогаза») не снизят цену, даже если на границе она будет на уровне $235.

Что касается госсектора, то 30%-ная скидка позволит снизить давление на «Нафтогаз», разгрузив бюджет путем дотаций теплокоммунэнерго – наиболее злостным неплательщикам за газ. К середине апреля 2010 г. уровень расчетов предприятий ТКЭ не превысил 60%, а сумма долга перед «Газом Украины» за потребленный в отопительном сезоне 2009-10 гг. природный газ составляет 3,86 млрд. грн.

Кроме того, теперь правительству можно уверенно выдвигаться на новые переговоры с МВФ. Раньше Кабмин предлагал дефицит бюджета в размере 5% и инфляцией в 13%, но тормозила цена газа. Харьковские договоренности означают, что с Фондом можно договариваться по новой программе. В четверг-пятницу вице-прьемьер Сергей Тигипко примет участие в ежегодных собраниях МВФ и Всемирного банка. Вот тогда все и станет ясно…

Матвей Теплов (для УНИАН)