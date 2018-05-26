Во что обойдется Украине скидка на газ для олигархов?
Харьковские договоренности можно назвать полной победой Кремля. Что касается Нафтогаза, то "скидка" подорвет его доходы от транзита. Янукович может похвастаться разве что 30% скидкой для владельцев промпредприятий…
Апрельские харьковские договоренности президентов Украины и России можно назвать победой Кремля. Мало того, что россияне продлили пребывание ЧФ РФ в Севастополе не на одно десятилетие, умудрившись не увеличить собственные расходы на аренду, так еще и добились увеличения объемов закупок Украиной газа, что выльется ростом валовой выручки. Российская "скидка" подрывает доходы "Нафтогаза" от транзита, плюс к этому - украинская программа по поэтапному сокращению газопотребления никак не коррелируется с оговоренным увеличением закупки газа на будущие годы. Рекреационные зоны Крыма останутся под военным сапогом, в связи с чем, по мнению экспертов, Украина и в дальнейшем будет нести многомиллиардные убытки. Не может не настораживать и то, что Россия активно продвигает свои интересы в украинских высокотехнологичных, экономически "продвинутых" сферах (самолетостроение, ядерная энергетика, машиностроение и т.п.), при этом мелкими подачками стимулируя сырьевую зависимость Украины от российских энергоносителей. Подешевевший газ для многих у нас, увы, означает расслабуху и отказ от намерений переходить на энергосберегающие технологии и альтернативные виды энергии. Что ни говори, а минувший ценовой газовый скачок подтолкнул многих собственников и коммунальщиков не только к раздумьям, но и к конкретным действиям в упомянутом направлении. Виктор Янукович может похвастаться разве что тем, что выбил 30%-ную скидку для владельцев промышленных предприятий…
Бесплатный сыр только...
Информация о достигнутом соглашении между Москвой и Киевом поступала постепенно. Сначала стало известно, что «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали дополнения к контракту на поставку природного газа. Как позже уточнили главы государств, РФ предоставила Украине скидку в 30% от цены топлива, но не более $100 за тыс. куб. м. Этот дисконт будет распространяться на объемы поставок 30 млрд. куб. м в 2010 году и 40 млрд. куб. м - в последующие годы. Т.е. цена для Украины со второго квартала текущего года составит порядка $234 за тыс. куб. м.
При этом, как оказалось, формула контракта на 2009-19 гг. с базовой ценой $450 за тыс. куб.м, остается в силе. Просто Россия обнулит экспортную пошлину при поставках газа в Украину, составляющую как раз 30%. Кроме того, условие договора take or pay осталось без изменений. Таким образом, Кремль фактически сохранил «газовые» рычаги влияния на Украину в случае, если придется ее «дисциплинировать».
Правда, стоит отметить, что стороны все-таки внесли ряд изменений. В частности, это касается взаимных штрафных санкций: речь идет о пунктах контракта, касающихся месячной неравномерности поставок или отбора. Они предусматривают, что в случае недопоставки или невыборки в объеме свыше 6% месячного объема уплату контрагенту штрафа в полуторном размере для летнего и тройном - для зимнего периода. Но на практике эти штрафы не применялись.
Кроме того, было достигнуто соглашение, что 80% стоимости транзита газа «Газпром» будет оплачивать до 6 числа следующего месяца, 20% - в соответствии с действующим контрактом на транзит - до 20 числа следующего месяца. Таким образом, у правительства Азарова появляется возможность расплачиваться с россиянами за поставленный ими газ их же деньгами, заплаченными за транзит, что снимает часть проблем «Нафтогаза».
Характерно, что теперь, имея скидку в 30%, доходы «Нафтогаза» за транзит пропорционально уменьшатся. Ведь цена газа привязана к стоимости транспортировки ресурса. В частности, по некоторым расчетам, ставка транзита упадет на $0,24 за тыс. куб. м на 100 км, что в целом означает снижение заработка на $350 млн.
На встрече в Харькове стороны также формально подтвердили ранее заключенные устные договоренности, что Украина увеличит закупки российского газа. Как заявляли в «Газпроме», без выполнения этого условия Киеву можно даже было не рассчитывать на скидку. Таким образом, годовой контрактный объем газа в 2010 году увеличен с 33,7 до 36,5 млрд. куб. м. По расчетам, при прежних ценах «Газпром» выручил бы $6,3 млрд., продав 27 млрд. куб. м. Теперь же доходы российской монополии возрастут до $9,5 млрд. при новых объемах продаж.
Дав скидку в 30% на газ, Россия будет терять ежегодно до $4 млрд. Правда, как уверяют президенты РФ и Украины, на эту же сумму вырастет стоимость аренды ЧФ РФ в Севастополе. «Скидка на газ будет засчитываться в качестве части арендной платы за пребывание Черноморского флота в Севастополе, – сказал Дмитрий Медведев. – Это не политическое, а техническое решение, так как арендная плата увеличивается на размер скидки. Это больше вопрос бухгалтерского учета, чем содержательный». При этом, срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму продлевается на 25 лет с возможностью продления пребывания еще на 5 лет, если ни одна из сторон не заявит о выходе из соглашения…
Забота о ближнем...
Предоставление скидки на газ выгодно, прежде всего, отдельным отечественным промышленным предприятиям. Очевидно, что главную выгоду получат украинские химики, которые используют природный газ в качестве основного сырья для производства азотных удобрений. Также дисконт будет приятен и для металлургов, хотя, доля газа в себестоимости метпродукции не превышает 10%.
Напомним, до сих пор для металлургов и химиков действуют льготные цены на газ, которые заметно ниже, чем для других промышленных потребителей. (По мнению экспертов, газовая новость позитивно отразится, прежде всего, на акциях химпредприятий (Стирол) и может иметь положительное влияние на меткомпании (Азовсталь, Енакиевский металлургический завод, Металлургический комбинат им. Илльича, Алчевский меткомбинат и Запорожсталь) В целом, для этой категории потребителей в первом квартале 2010 г. цена составляла порядка $305 за тыс. куб. м. Не исключено, что эта стоимость сохранится, ведь с третьего квартала льготы могут быть отменены, и тогда внутренние «накрутки» (транспортировка, НДС, сбор «Нафтогаза») не снизят цену, даже если на границе она будет на уровне $235.
Что касается госсектора, то 30%-ная скидка позволит снизить давление на «Нафтогаз», разгрузив бюджет путем дотаций теплокоммунэнерго – наиболее злостным неплательщикам за газ. К середине апреля 2010 г. уровень расчетов предприятий ТКЭ не превысил 60%, а сумма долга перед «Газом Украины» за потребленный в отопительном сезоне 2009-10 гг. природный газ составляет 3,86 млрд. грн.
Кроме того, теперь правительству можно уверенно выдвигаться на новые переговоры с МВФ. Раньше Кабмин предлагал дефицит бюджета в размере 5% и инфляцией в 13%, но тормозила цена газа. Харьковские договоренности означают, что с Фондом можно договариваться по новой программе. В четверг-пятницу вице-прьемьер Сергей Тигипко примет участие в ежегодных собраниях МВФ и Всемирного банка. Вот тогда все и станет ясно…
Матвей Теплов (для УНИАН)