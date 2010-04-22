Россия, снизив цены на газ для Украины, получила взамен «воздух».

Такое мнение в интервью собственному корреспонденту УНИАН в РФ выразил заведующий аналитическим отделом Института политического и военного анализа (РФ) Александр ХРАМЧИХИН.

«Было достаточно ожидаемо, что Виктор ЯНУКОВИЧ в каком-то смысле пойдет по пути ЛУКАШЕНКО и начнет платить воздухом за энергоносители. Что получает взамен Россия совершенно непонятно, ведь Черноморский флот исчезает сам по себе», - сказал А.ХРАМЧИХИН.

Он подчеркнул, что в условиях старения кораблей ЧФ РФ не понятно, для базирования каких сил нужен Севастополь.

По его словам, ЧФ РФ можно поддерживать в существующем виде только если полностью «разорить» Балтийский и Северный флота России.

Эксперт уверен, что договор по продлению базирования Черноморского флота - это плата за геополитические амбиции, которые Россия в реальности не может реализовать.

«Причем плата будет идти именно за счет российского налогоплательщика, потому что эта скидка на газ будет идти не за счет «Газпрома», а за счет снятия экспортной пошлины – то есть за счет бюджета», - сказал А.ХРАМЧИХИН.

По его словам, если направить все корабли, которые строятся в России, то этого не хватит суммарно на обновление даже небольшого Черноморского или Балтийского флотов.

Эксперт считает, что таким образом РФ будет платить большие деньги за аренду пустых причалов и сохранения иллюзии о геополитическом влиянии.

«ЯНУКОВИЧ от подписанных договоров выиграл, причем очень сильно и, возможно, сможет выйти из катастрофической экономической ситуации. Российское руководство очередной раз держится за геополитические амбиции, которое не способно подтвердить, кроме игры с ценами на энергоносители за счет российского налогоплательщика», - сказал он.

А.ХРАМЧИХИН предполагает, что в результате россияне получат значительное увеличение цен на газ внутри страны.

Как сообщал УНИАН, новым соглашением между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. Соглашение подписали 21 апреля в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

В частности, как говорится в документе, срок пребывания ЧФ России в Украине продлен на 25 лет, начиная с 2017 года. Если это соглашение вступит в силу после его ратификации Верховной Радой Украины и Государственной думой России, Черноморский флот России будет базироваться в Украине до 2042 года.

Также документом предусмотрено продление его действия еще на пять лет после 2042 года, если стороны не договорятся о другом.