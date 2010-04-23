Путин: Украина сэкономит на цене газа около 7 млрд. долларов

Украина в 2010-2011 годах сэкономит около 7 млрд. долл. за счет снижения цены на российский газ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил премьер-министр России Владимир ПУТИН на заседании российского правительства.

«Это даст возможность нашим украинским партнерам уже в этом году, во-первых, сэкономить значительные средства, которые они иначе проплатили бы Российской Федерации. В этом году это будет измеряться примерно 3 млрд. долл. В следующем году экономия для Украины составит примерно 4 млрд. долл. Имею в виду объем поставок газа», - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что достигнута также договоренность об увеличении поставок российского природного газа в Украину в этом году.

«Конечно, и между хозяйствующими субъектами достигнуты определенные договоренности. Но они не касаются ценовых параметров. Речь идет о внесении изменений в действующий контракт, но действующий контракт остается. Эти изменения касаются неприменения санкций за ежемесячную возможную невыборку газа. Собственно говоря, эти санкции и так «Газпромом» не применялись», - добавил российский премьер.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 дол. за тысячу кубометров.